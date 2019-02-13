Ан возобновит карьеру в сборной России

Олимпиада 13 февраля 2019 09:27 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан примет участие в отборе в сборную России.

33-летний спортсмен намерен выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ан в 2011 году принял российское гражданство и завоевал три золотых медали в составе сборной России на Олимпиаде-2014 в Сочи. В 2018 году его не допустили до Игр-2018 в Пхенчхане, после чего Ан завершил карьеру и уехал в Корею, отказавшись работать тренером в России.

«Я буду усердно тренироваться индивидуально и приму участие в отборочном национальном турнире в августе. Собираюсь пробиться в сборную и продолжать выступать пока являюсь частью команды. До Олимпиады в Пекине. Моя страна - Россия. Я не могу выступать за Корею», - заявил Ан в интервью корейским СМИ.