Брейк-данс стал олимпийским видом спорта

На сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне единогласно было решено выключить брейк-данс в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже. Таким образом число олимпийских летних видов спорта выросло до 33.

Также на Играх в Париже пройдут соревнования по скалолазанию, скейтбордингу и серфингу, однако их дебют состоится на Олимпиаде-2020 в Токио.

Брейк-данс был представлен на юношеских Играх 2018 года в Буэнос-Айресе. Первым в истории чемпионом в этом виде спорта стал россиянин Сергей Чернышев.

A triumphant day for Breaking! The 134th IOC Session today approved a proposal from @Paris2024 to include Breaking on the sports programme for their edition of the @Olympics!!!

