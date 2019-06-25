Брейк-данс стал олимпийским видом спорта

На сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне единогласно было решено выключить брейк-данс в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже. Таким образом число олимпийских летних видов спорта выросло до 33.
Также на Играх в Париже пройдут соревнования по скалолазанию, скейтбордингу и серфингу, однако их дебют состоится на Олимпиаде-2020 в Токио.
Брейк-данс был представлен на юношеских Играх 2018 года в Буэнос-Айресе. Первым в истории чемпионом в этом виде спорта стал россиянин Сергей Чернышев.
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