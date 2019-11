Мужская и женская сборные России по баскетболу 3x3 отобрались на ОИ в Токио

Как сообщает сайт Международной федерации баскетбола, мужская и женская сборные России по баскетболу 3x3 квалифицировались на Олимпийские игры 2020 года

Мужская сборная России расположилась на втором месте в рейтинге FIBA 3х3, женская команда, в свою очередь, заняла в нем первую строчку.

Добавим, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Historic day for FIBA as first 8 qualified teams announced for 3x3 basketball’s debut at @Tokyo2020 @Olympics https://t.co/lwE3QVNid3