Мужская и женская сборные России по баскетболу 3x3 отобрались на ОИ в Токио

Как сообщает сайт Международной федерации баскетбола, мужская и женская сборные России по баскетболу 3x3 квалифицировались на Олимпийские игры 2020 года
Мужская сборная России расположилась на втором месте в рейтинге FIBA 3х3, женская команда, в свою очередь, заняла в нем первую строчку.
Добавим, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.
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