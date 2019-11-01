Мужская и женская сборные России по баскетболу 3x3 отобрались на ОИ в Токио - Советский спорт
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01 ноября 2019 15:46Олимпиада

Мужская и женская сборные России по баскетболу 3x3 отобрались на ОИ в Токио

Мужская и женская сборные России по баскетболу 3х3 выступят на Олимпиаде в Токио.

Как сообщает сайт Международной федерации баскетбола, мужская и женская сборные России по баскетболу 3x3 квалифицировались на Олимпийские игры 2020 года

Мужская сборная России расположилась на втором месте в рейтинге FIBA 3х3, женская команда, в свою очередь, заняла в нем первую строчку.

Добавим, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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