Вице-президент WADA: Пришло время применить самые жесткие санкции в отношении России

Вице-президент WADA Линда Хеллеланд поделилась ожиданиями от предстоящего заседания исполкома организации.

«Нахожусь в дороге на заседание исполкома в Лозанне. Было ошибкой признать соответствие РУСАДА до того, как мы получили данные. Теперь они у нас есть. Были манипуляции.

Пришло время WADA и МОК ввести самые жесткие санкции в отношении России. Это величайший спортивный скандал в истории», - написала Хеллеланд в твиттере.

On my way to WADA ExCo- meeting in Lausanne.

It was a mistake to make RUSADA compliant BEFORE we got the data. Now we have them. Manipulated.



Time for WADA and IOC to install strongest sanctions possible, in the biggest SportScandal EVER #CleanAthletes #CleanSport