Тренер юниорской сборной России: Нам удалось задавить канадцев в первом периоде

- Основная задача сборных России всех возрастов - играть с позиции силы, первым номером. Мы провели хорошие сборы, более десяти дней тренировались в Новогорске и настраивали ребят только на активную игру. Сегодня нам очень хотелось продемонстрировать ее именно канадцам. Это получилось, но мы не обольщаемся и хотим продолжать побеждать, поэтому постараемся сберечь эмоции.
Настраивались на игру как на последний бой, и нам удалось задавить их в первом периоде. Сделали задел в четыре шайбы и довели дело до победы. Большинство мы долго наигрывали, многие тренировки были направлены именно на это. И сегодня удалось его реализовать, - передает слова Филатова ТАСС.
Напомним, что в следующем матче группового раунда российская команда 20 января сыграет против сборной Дании.
Чемпионат инопланетян. Щербакова убила и Трусову, и Косторную, и Туктамышеву В Красноярске завершился чемпионат России. Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – в парном. 28.12.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев Где взять патроны, которые не сдувает? В Рупольдинге сборной надо исправлять стрельбу В среду стартует 5-й этап Кубка мира. Российская команда попробует реабилитироваться после неудачного выступления в Оберхофе на минувшей неделе. 14.01.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев Рой Джонс: Усик очень талантлив, но мне нравится Бивол Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс рассказал о возможности проведения боя в России и назвал своих любимых боксеров. 13.01.2020 11:15 Бокс Усачев Владислав Конкурс красоты на матче звезд – что может быть лучше НХЛ объявила программу Мастер-шоу Матча звезд-2020, который пройдет 25 января в Сент-Луисе. 16.01.2020 15:30 Хоккей Славин Виталий Дерево ценных пород. Для такого состава мужской эстафеты 4-е место – совсем не плохо На этапе КМ в Оберхофе российские биатлонисты в эстафете финишировали четвертыми. Причем в нашей команде не было ни Александра Логинова, ни Матвея Елисеева. 11.01.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев Два титула и полуфинал сборной. Россияне шикарно начали новый сезон Начало нового сезона принесло России сразу два титула – отличились Андрей Рублев и Екатерина Александрова. А также уверенное выступление сборной в новом командном турнире – Кубке ATP. «Советский спорт» – о том, чем запомнились первые недели 2020 года. 12.01.2020 19:00 Теннис Мысин Николай Кучеров снова сделал дубль. «Тампа» разгромила «Виннипег» Обзор игрового дня в НХЛ. 18.01.2020 08:30 Хоккей Трофименко Кирилл Капризов и Артюхин бушуют. Армеец забил очередной гол, «витязь» схватил удаление до конца игры Итоги большого хоккейного вторника, вместившего девять (!) матчей, в обзоре «Советского спорта». 14.01.2020 22:45 Хоккей Домрачев Владислав Топ-5 ведущих лиг увеличивают доходы и наращивают отрыв от остальной Европы Неутешительные для российских клубов данные из экономического отчета УЕФА за 2018 год. 16.01.2020 17:15 Футбол Зибрак Артем Русский футбол станет еще более коррупционным. Если увеличится до 18 команд в премьер-лиге Главный редактор «Советского спорта» рассуждает о возможных следствиях необдуманного расширения лиги. 17.01.2020 19:00 Футбол Яременко Николай