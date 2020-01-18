Тренер юниорской сборной России: Нам удалось задавить канадцев в первом периоде Главный тренер юниорской сборной России (U16) Владимир Филатов прокомментировал победу над командой Канады (6:2) в стартовом матче группового этапа на юношеских Олимпийских Играх.

- Основная задача сборных России всех возрастов - играть с позиции силы, первым номером. Мы провели хорошие сборы, более десяти дней тренировались в Новогорске и настраивали ребят только на активную игру. Сегодня нам очень хотелось продемонстрировать ее именно канадцам. Это получилось, но мы не обольщаемся и хотим продолжать побеждать, поэтому постараемся сберечь эмоции.

Настраивались на игру как на последний бой, и нам удалось задавить их в первом периоде. Сделали задел в четыре шайбы и довели дело до победы. Большинство мы долго наигрывали, многие тренировки были направлены именно на это. И сегодня удалось его реализовать, - передает слова Филатова ТАСС.

Напомним, что в следующем матче группового раунда российская команда 20 января сыграет против сборной Дании.