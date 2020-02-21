Рене Фазель: Надеюсь, что вспышка коронавируса не приведет к переносу Олимпийских игр 2022 года Президент IIHF Рене Фазель надеется, что вспышка коронавируса не приведет к переносу зимних Олимпийских игр 2022 года из Китая.

- Надеюсь, что коронавирус не повлияет на проведение хоккейного олимпийского турнира, не повлияет на хоккей на Играх и в КХЛ. Очень сложно оценить то, как коронавирус будет эволюционировать в будущем. Я услышал из новостей, что в Китае количество погибших людей в единицу времени сократилось. Как оптимист считаю, что китайские власти сумеют удержать ситуацию с распространением вируса под контролем. Я на это надеюсь, - цитирует Фазеля «РИА Новости».

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.