Композитор Лунев: На Олимпиаду нужно писать новую композицию. Я бы согласился на такую задачу

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Виннипег Джетс 4 Калгари Флэймз 3
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Нэшвилл Предаторз 3 Коламбус Блю Джекетс 1
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Аризона Койотс 3 Сан-Хосе Шаркс 4
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Эдмонтон Ойлерз 5 Ванкувер Кэнакс 2
НБА - регулярный чемпионат окончен Портленд Трэйл Блэйзерс 87 Индиана Пэйсерс 111
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Вегас Голден Найтс 5 Анахайм Дакс 2
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Лос-Анджелес Кингз 3 Миннесота Уайлд 4
НБА - регулярный чемпионат окончен Денвер Наггетс 114 Голден Стэйт Уорриорз 104
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Ак Барс 0 Авангард 0 1.9 4.3 3.4
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Северсталь 0 Динамо Р 0 1.46 5.4 5.5
КХЛ - регулярный чемпионат 19:10 Динамо Мн 0 Автомобилист 0
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Спартак 0 Йокерит 0
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Динамо М 0 Торпедо 0
Германия - Бундеслига 21:00 Хемниц 99 0 Баскетс Бонн 0
Германия - Бундеслига 22:30 Унион 0 Байер 0
Италия - Серия А 22:45 Лацио 0 Рома 0 2.85 3.5 2.48
Франция - Лига 1 23:00 Монпелье 0 Монако 0 3.5 3.5 2.15
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Филадельфия Флайерз 0 Питтсбург Пингвинз 0 2.38 4.1 2.6
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг 0 Чикаго Блэкхоукс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Оттава Сенаторз 0 Торонто Мэйпл Лифс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Баффало Сэйбрз 0 Вашингтон Кэпиталз 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Кливленд Кавальерс 0 Нью-Йорк Никс 0 2.1 1.69
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Милуоки Бакс 0 Даллас Маверикс 0 1.43 2.9
Бразилия - Серия А 03:30 Палмейрас 0 Гремио 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Бостон Селтикс 0 Орландо Мэджик 0 1.61 2.25
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Оклахома-Сити Тандер 0 Чикаго Буллз 0 1.87 1.87
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Миннесота Тимбервулвз 0 Мемфис Гриззлиз 0
15 января 16:14
автор: Виктор Шарафудинов

Композитор Лунев: На Олимпиаду нужно писать новую композицию. Я бы согласился на такую задачу

Ранее комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила использовать «Катюшу» вместо гимна Российской Федерации, пока будут действовать санкции WADA.

Российский композитор Александр Лунев считают, что нужно создать новую специальную композицию, которая заменит российским спортсменам гимн на Олимпийских играх.

«Как можно с «Катюшей» выступать? Простите, я бы подумал и не трогал советский период времени, – отметил Лунев в интервью для News.ru – Но и современного ничего особенного нет. Ну, если выбрали песню, то дальше первым делом надо определить исполнителя, затем мелодический лад, структуру, форму. Я считаю, на Олимпиаду нужно писать новую композицию, которая будет иметь отношение непосредственно к спорту. Если бы ко мне обратились, я бы согласился на такую задачу».

Российские спортсмены не смогут использовать флаг и гимн Российской Федерации на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года.

Лунев известен как автор песни Never Let You Go, которую в 2006 году исполнил Дима Билан на конкурсе «Евровидение», заняв второе место.

источник: News.ru
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Трактор" справился с "Витязем"Перенос чемпионата мира из Минска грозит большими потерями для ИИХФМирзаев проведет поединок против Шарипова 26 февраля на турнире ACAСекс-символ мирового биатлона вернулась на подиум Кубка мираФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсети«Голый клининг» набирает популярность
«Лацио» против «Ромы», ЦСКА против «Барселоны»… Топ-5 событий 15 января 2021 года
«Плеймейкер» представляет события из мира спорта, которые вызовут интерес у болельщиков в предстоящие сутки.
Мастер-класс от НХЛ: пока в России обсуждали Плющенко и англицизмы, Америка слепила из Капризова суперзвезду
Умению НХЛ раскручивать спортсменов можно только позавидовать – новичок "Миннесоты" Кирилл Капризов за один день превратился за океаном в главного ньюсмейкера, в то время как у себя на родине несколько месяцев выслушивал потоки негатива в свой адрес.
Фейковая девушка Роналду отлично управляется с футбольным клубом. Ставка на красоту#4
Модель Даниэлла Чавес вот уже полгода владеет командой "Ранкагуа Сур", выступающей в четвертом дивизионе чемпионата Чили.
«Катюша» – это война. «Калинка» вместо гимна России – куда более подходящий вариант
Знаменитая песня «Катюша» может заменить российский гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах, на которых наши спортсмены выступят в нейтральном статусе. Но почему именно она?
Алексей Бадюков: У Романова в «Монреале» отличное будущее. У Капризова в «Миннесоте» – тоже
Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «Плеймейкеру» уверенный дебют в НХЛ защитника "Монреаль Канадиенс" Александра Романова.
В нашем спорте – новый Царь. Романов уже оправдывает фамилию
Новичок «Монреаль Канадиенс» защитник Александр Романов удостоился хороших оценок после первого матча в НХЛ.
Как бы Озил и «Арсенал» не доигрались в своем блефе. Обзор трансферов-2021
"Плеймейкер" рассказывает о готовящихся и совершенных сделках в европейских топ-чемпионатах во время зимнего трансферного окна, которое будет открыто до конца января.
Дебютант Романов затмил Малкина, Сергачев и Барбашев тоже набрали по очку. НХЛ-2021 стартовала (видео)
В первый день регулярного сезона НХЛ-2021 россияне не забивали, но отметились в протоколах матчей полезными действиями.
Железняков и Плющенко наговорили на дисквалификацию. «На грани фола»#2
"Плеймейкер" представляет недельный обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков представителей российского спорта. Выпуск второй.
Овечкин не забьет 50 голов, а «Вашингтон» будет лучшим. Осторожный прогноз на НХЛ-2021
За несколько часов до старта регулярного чемпионата НХЛ "Плеймейкер" поинтересовался ожиданиями букмекеров от захватывающего заокеанского сезона.

Футбол. «Манчестер Юнайтед» vs «Бернли». «Атлетико» vs «Севилья». Хоккей. ЦСКА vs «Динамо» Рига.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика