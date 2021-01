Композитор Лунев: На Олимпиаду нужно писать новую композицию. Я бы согласился на такую задачу

Российский композитор Александр Лунев считают, что нужно создать новую специальную композицию, которая заменит российским спортсменам гимн на Олимпийских играх.

«Как можно с «Катюшей» выступать? Простите, я бы подумал и не трогал советский период времени, – отметил Лунев в интервью для News.ru – Но и современного ничего особенного нет. Ну, если выбрали песню, то дальше первым делом надо определить исполнителя, затем мелодический лад, структуру, форму. Я считаю, на Олимпиаду нужно писать новую композицию, которая будет иметь отношение непосредственно к спорту. Если бы ко мне обратились, я бы согласился на такую задачу».

Российские спортсмены не смогут использовать флаг и гимн Российской Федерации на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года.

Лунев известен как автор песни Never Let You Go, которую в 2006 году исполнил Дима Билан на конкурсе «Евровидение», заняв второе место.