В Японии опасаются, что Олимпиада спровоцирует новую волну коронавируса

Проведенный общенациональный опрос показывает, что примерно 86% жители Японии боятся, что проведение Олимпиады и Паралимпиады приведет к ухудшению ситуации с коронавирусом в стране, сообщает Kyodo News.

При этом 30,8 процентов опрошенных считают, что Игры нужно отменить, а 40,3 - выступают за проведение соревнований без зрителей.

Напомним, что вопрос посещения Олимпиады местными болельщиками еще не решен, тогда как иностранным было отказано в посещении Японии.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.