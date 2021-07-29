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29 июля 14:06
автор: Максим Скороходов

Хоркина поддержала решение Байлз сняться с командных соревнований

В противном случае, она могла оставить свою сборную без медали, считает олимпийская чемпионка из России.

Двукратный победитель Олимпиады Светлана Хоркина прокомментировала решение американки Симоны Байлз сняться с командных соревнований по спортивной гимнастики.

«Я тоже находилась в ее шкуре. Сказать кому-то о своих проблемах страшно, ведь сочтут за слабость. С одной стороны, было, конечно, ошибкой выходить в командном турнире: правильнее было бы отказаться от него сразу, если Симона чувствовала, что что-то идет не так. С другой — она совершенно правильно повела себя, отказавшись продолжать выступления. Если бы на оставшихся снарядах Байлз начала валяться, сборная США вообще могла остаться без медалей», - приводит слова Хоркиной RT.

Напомним, что сборная США без своего лидера стала второй в командных соревнованиях. Проблемами американок воспользовалась команда ОКР, завоевавшая золотые медали.

источник: «RT на русском»
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