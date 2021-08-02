Дмитрий Губерниев: Мне очень жалко Байлз, но проблемы Симоны - ее проблемы, а не российской команды

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение американской гимнастки Симоны Байлз принять участие в упражнениях на бревне на ОИ-2020.

«Мне очень жалко Байлз в каких-то эпизодах. Мы же не знаем, может какие-то препараты запретила ввозить японская таможня и Байлз испытывает синдром отмены. Она большая спортсменка, и, если она сумела наладить свое психоэмоциональное состояние и залечила свои болячки – пусть выступает, тем интереснее будет! Но я не приемлю разговоров о том, что мы победили, потому что не было Байлз. Можно случайно проиграть, победить случайно нельзя. Проблемы Симоны – это ее проблемы, но никак не проблемы сборной России», — цитирует журналиста «Чемпионат».

Напомним, что 24-летняя гимнастка снялась с соревнований в командном и индивидуальном многоборье. Байлз отказалась от участия в вольных упражнениях, опорном прыжке, а также в упражнениях на брусьях.