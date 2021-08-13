Синхронистка Алла Шишкина: Многие не понимали смысла наложенных на россиян санкций

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, обвиняли ли ее соперники по Играм-2020 в приеме допинга.

«Многие не понимали смысла наложенных на нас санкций и считали их глупыми. Все ведь все понимали. Никаких косых взглядов не ощущали тем более. В синхронном плавании сложилась дружная семья, и нас, напротив, поддерживали. В частности, украинки, с которыми мы очень близко дружим. Спокойно поздравляли друг друга и обнимались», - приводит слова Шишкиной RT.

Напомним, что Шишкина стала олимпийской чемпионкой «Токио-2020» в команде, вместе с Мариной Голядкиной, Светланой Колесниченко, Полиной Комар, Александрой Пацкевич, Светланой Ромашиной, Владой Чигеревой и Марией Шурочкиной.