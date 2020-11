Отыгрался на Новаке. Медведев разгромил первую ракетку мира

В среду вечером у российских поклонников спорта был свой выбор – посмотреть матч Сербия – Россия в футбольном варианте или в теннисном. Во втором случае речь шла о поединке Медведева с Джоковичем. И, как ни странно, казалось, что здесь-то шансы на победу нашего спортсмена поменьше – как ни крути, а поединок предстоял против легенды и лидера рейтинга!

В итоге же в футболе мы увидели жесткое, циничное снафф-видео, где команду Черчесова попросту убивали. А в теннисе – шикарное, яркое и красивое зрелище, где россиянин доминировал на корте и не оставил ни шанса великому чемпиону.

Masterful Medvedev 🧙♂️



The moment @DaniilMedwed defeated Djokovic 6-3 6-3 to book his spot in the last four of the 2020 #NittoATPFinals! pic.twitter.com/1TiKgFga7K