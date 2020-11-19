Отыгрался на Новаке. Медведев разгромил первую ракетку мира

Нет, так-то понятно – Новак шестой раз в карьере закончил год первой ракеткой. Он – лучший теннисист сезона, потерпел всего три поражения (из них одно – судье на линии на US Open, второе – итальянцу Лоренцо Сонего в ничего не значащем для серба матча в Вене). Он вел по личным встречам у Медведева 4:2. И вообще - это же Новак!

На самом деле, особой сенсации не случилось. Котировки букмекеров вызывали вопрос – почему на победу Джоковича ставки в два раза меньше, чем на успех Медведева?

В итоге же в футболе мы увидели жесткое, циничное снафф-видео, где команду Черчесова попросту убивали. А в теннисе – шикарное, яркое и красивое зрелище, где россиянин доминировал на корте и не оставил ни шанса великому чемпиону.

В среду вечером у российских поклонников спорта был свой выбор – посмотреть матч Сербия – Россия в футбольном варианте или в теннисном. Во втором случае речь шла о поединке Медведева с Джоковичем. И, как ни странно, казалось, что здесь-то шансы на победу нашего спортсмена поменьше – как ни крути, а поединок предстоял против легенды и лидера рейтинга!

С другой стороны – Медведев взял «Мастерс» в Париже и выглядел настолько уверенно, что было глупо отрицать его способность дать бой Джокеру. В конце концов, он выиграл у серба две из последних трех встреч. А ту, что проиграл, проиграл несколько случайно, в шикарной борьбе, в настолько напряженном матче, что сам Новак признал – ему попросту повезло «убежать» от Медведева (речь о полуфинале ATP Cup в январе).

Ну и, в конце концов, карьерные достижения – это одно. А состояние игроков в текущий момент – совершенно другое. Кто смотрит теннис по-настоящему, а не через призму статистики, тот понимал, что собранный, настроенный Медведев как минимум даст Джоковичу бой. А в идеале – и выиграет. Во многих компонентах он нынче попросту сильнее.

Лишь бы не начал психовать, ругаться сам с собой и отвлекаться на ненужные вещи, как с ним бывает (как было, например, в Лондоне в прошлом году, когда Даниил вел 5:1 у Надаля в решающем сете, но развалился всего за несколько минут - и проиграл). Хотя и предпосылок к подобному, в общем, не было. Уже в Париже россиянин показал, что вышел на пик формы, что полностью уверен в себе. Победа в первом туре на Итоговом над Александром Зверевым – в двух партиях, относительно легкая – убедила, что эту уверенность он сохранил. А если уж Медведев так спокоен, ему любой Джокович по плечу. Он это демонстрировал, в том числе, в победных матчах с Новаком на «Мастерсах» - в Монако и Цинциннати в прошлом году.

РЕЦЕПТ УСПЕХА

Пока Радонич, Йович и Влахович крушили сборную России в первом тайме, Медведев начинал крушить Новака. Мы до последнего боялись, что ситуация изменится, но нет – этого не случилось. Нет особого смысла описывать матч, который продлился 80 минут и завершился в двух партиях с одинаковым счетом – 6:3, 6:3. Проще сказать, что именно обеспечило Даниилу победу.

Помимо упомянутых выше вещей – предельной концентрации, уверенности и хладнокровия…

Медведев точно знал, что его ждет. Что Новак борется не просто за выход в плей-офф, но и за рекорд по количеству недель лидерства в рейтинге. Так что 200 очков за победу на групповой стадии ему сейчас особенно важны. Это к вопросу о мотивации серба – если кто думает, что он решил сберечь силы и выйти в полуфинал после победы на Зверевым (хотя и Сашу поди обыграй!). Джокович – мастер в нагнетании темпа, он лучший принимающий игрок в Туре и он отлично играет по ситуации, беря очки в самые важные моменты. Чтобы лишить его этой возможности, нужно действовать максимально активно. И Даниил это делает – с первого гейма. Даже вторую подает, как первую! Не раз, не два, как с ним раньше случалось. А почти постоянно. Да, в итоге допускает двойные ошибки. Но, проиграв локальное сражение, делает важный шаг к победе в войне – дает сербу понять, что тот всегда должен быть на пределе. Что легких «набросов» не будет. Что эйс спокойно прилетит и со второй.

Это быстро сбивает Джокера с ритма.

Второе – Даниил сам давит серба на приеме. Уже в начале первой партии получает двойной брейк-пойнт, который Новак отыгрывает – но с огромным трудом. Это лишает Джокера уверенности в своих силах. В том, что он – король положения.

Медведев выверенно действует на задней линии. Дает понять: хочешь пробить – атакуй! И вытаскивает почти все атаки. К концу этого матча ошибок у Джоковича будет в 2,5 раза больше, чем у россиянина – 28-12 (из них 6 Даниил допустил в конце второй партии, когда уже мог рисковать и просто удерживал счет). Обычно это говорит, что тот игрок, кто чаще ошибается, просто играет хуже и менее надежно. Но в данном случае история другая – у Новака просто не было выбора, кроме как чрезмерно рисковать, ведь россиянин в позиционной борьбе переигрывал его начисто! А чем выше риск – тем больше выстрелов по аутам и в сетку. Отсюда и такие цифры.

Попытки разнообразить игру, выбить Медведева из колеи, вылились в обилие укороченных, которые серб выполнял не то, чтобы здорово. Точнее – очень даже плохо. Один-два удара, наверное, и прошли, но остальные закончились контрвыпадами Даниила. Это пример того, что Новак был растерян. Испробовал все, что может принести результат. Беда его в том, что ничего не сработало.

Добавьте к этому обилие виннерсов Даниила (по чисто выигранным очкам он тоже превзошел Ноле, хотя, казалось бы, играл от обороны – 20-19). Добавьте и его убойную подачу – Джокович не смог вернуть в корт половину первых мячей россиянина! Его умение легко взять нужный гейм, чтобы упрочить лидерство в счете (отдельные геймы Медведев брал за 60 секунд, лупя по 2-3 эйса подряд). И вот – результат.

Какая-то борьба была до счета 3:2 в пользу Новака. При 3:3 серб снова отыграл двойной брейк-пойнт, и гейм затянулся аж на 11 минут. Но выиграл его Даниил – в серии перестрелок с задней линии. После чего матч был сделан. Взяв 9 геймов (и 3 подачи Джокера) подряд, Медведев вырвался вперед – 6:3, 3:0.

Российские футболисты в этот момент горели 0:5. Ни у них, ни у Джоковича шансов отыграться не осталось.

Dominant from start to finish 👌



Some inspired tennis from @DaniilMedwed against Djokovic!#NittoATPFinals pic.twitter.com/NkbMafWaIM — Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2020

РЕЗЮМЕ

Победа над Новаком стала третьей для Даниила в очных встречах с сербом. И обеспечила ему выход в полуфинал. Где он сыграет либо с Надалем, либо со Стефаносом Циципасом – это решится в очной дуэли испанца и грека в четверг. Ясно одно – если Медведев сыграет так, как сегодня, шансов ни у Стефа, ни у Рафы не будет.

Кстати, последним россиянином в полуфинале Итогового был Николай Давыденко – в 2009 году. Если забыли – он взял тогда титул.