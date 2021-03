Выбил «десятку». Медведев взял 10-й титул, победив в Марселе

И он сработал на все 100!

- Мне досталась сложная сетка. В первом матче – Егор Герасимов, который очень классно выступает в залах. Потом – Янник Синнер, невероятно талантливый парень. До Роттердама у меня был хороший ход, но теперь нужно начинать новую серию. А это бывает непросто, - отмечал Даниил.

Тем не менее, с первой же встречи в Марселе стало ясно, что осечка в Голландии – разовый эпизод. Мы вновь увидели того Медведева, который с октября прошлого года и вплоть до финала с Джоковичем на Australian Open выиграл 20 матчей подряд, включая 12 – против соперников из топ-10. Быстрого, мощного, уверенного в своих силах. Ни Герасимов, ни Синнер не создали серьезных проблем – оба были обыграны в двух партиях. Как и австралиец Мэттью Эбден, который в четвертьфинале выбил другого россиянина – Карена Хачанова. И лишь в финале француз Пьер-Уг Эрбер создал Даниилу немало неприятностей.

Несмотря на то, что Медведев давно живет и тренируется во Франции, свободно говорит на французском, работает с французским тренером и вообще как теннисист состоялся именно здесь, матчи в этой стране, да еще против французских соперников, у него получаются плохо. Дело не только в том, что Даниил до сих пор не прошел даже круга на «Ролан Гарросе» (при четырех попытках!). До финала в Марселе он восемь раз играл с французами во Франции и проиграл из них… семь! Тут и обидное поражение от Жереми Шарди в Париже, когда прервалась серия Медведева из шести финалов подряд (в 2019-м). И проигрыш в том же Марселе Жилю Симону в прошлом году. И поражение от того же Эрбера на старте «Ролан Гарроса»-2019 – обидное, со счета 2:0 по сетам. Лишь раз россиянин добился успеха. Кстати, тоже в Марселе, но с огромным трудом – в 2017-м одолел здесь Бенуа Пэра. Со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (7:4)!

Вот и сейчас все было сложно. Эрбер, убравший по дороге в финал Циципаса (другого главного фаворита турнира), смотрелся мощно и уверенно. Играл надежно – особенно на подаче. Сумел забрать второй сет на тай-брейке. Да и в начале третьего чуть не вышел вперед. Медведев тут не обошелся без классических «психов», порой срываясь на судью и на ненормативную лексику (правда, на русском). Мешали и линейные арбитры – в отсутствие системы hawk-eye (да, такое все еще случается!) они не упускали случая, чтобы помочь хозяину кортов. И эти спорные, а временами и откровенно неверные решения, серьезно раздражали Даниила.

Но он справился. Собрался в самый нужный момент. И добился победы – 6:4, 6:7 (4:7), 6:4. За 2 часа, 11 минут борьбы.

