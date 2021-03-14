Выбил «десятку». Медведев взял 10-й титул, победив в Марселе

Был еще один важный момент. Если бы Медведев вышел в Роттердаме в финал, то обошел бы в рейтинге Надаля уже в минувший понедельник. Причем вторая строчка рейтинга от него не уйдет – он в любом случае поднимется на нее уже завтра, когда сгорят очки за «Мастерс» в Индиан-Уэлсе-2019 (где Рафа был в полуфинале, а Даниил – лишь в третьем раунде). Но согласитесь, что такое достижение хочется добыть в борьбе. А не заочно. Поэтому настрой россиянина на Марсель был крайне серьезный.

Так говорил Медведев перед стартом турнира в Марселе. Визит в Голландию и правда выдался не слишком удачным – россиянин проиграл первый же матч, не справившись с Лайовичем (прямо как на «Мастерсе» в Монте-Карло в 2019-м). Это можно было списать и на последствия акклиматизации после перелета из Австралии. И на общую усталость – Медведев выдал мощное начало сезона, выиграв со сборной Кубок ATP и добравшись до финала в Мельбурне. Главное, во что ну очень не хотелось верить: что Даниил потерял форму и поражение от Душана – начало игрового кризиса.

- В Роттердаме я выступил совсем не так, как ожидал. Перед ним я взял несколько выходных после Australian Open, но после поражения от Душана тренировался уже каждый день. Мне больше не нужен был отдых и, кажется, я неплохо поработал над физикой и теннисом. Внутренние ощущения хорошие. Мне кажется, я готов здесь нормально играть.

И он сработал на все 100!

УВЕРЕННЫЙ ХОД

- Мне досталась сложная сетка. В первом матче – Егор Герасимов, который очень классно выступает в залах. Потом – Янник Синнер, невероятно талантливый парень. До Роттердама у меня был хороший ход, но теперь нужно начинать новую серию. А это бывает непросто, - отмечал Даниил.

Тем не менее, с первой же встречи в Марселе стало ясно, что осечка в Голландии – разовый эпизод. Мы вновь увидели того Медведева, который с октября прошлого года и вплоть до финала с Джоковичем на Australian Open выиграл 20 матчей подряд, включая 12 – против соперников из топ-10. Быстрого, мощного, уверенного в своих силах. Ни Герасимов, ни Синнер не создали серьезных проблем – оба были обыграны в двух партиях. Как и австралиец Мэттью Эбден, который в четвертьфинале выбил другого россиянина – Карена Хачанова. И лишь в финале француз Пьер-Уг Эрбер создал Даниилу немало неприятностей.

Несмотря на то, что Медведев давно живет и тренируется во Франции, свободно говорит на французском, работает с французским тренером и вообще как теннисист состоялся именно здесь, матчи в этой стране, да еще против французских соперников, у него получаются плохо. Дело не только в том, что Даниил до сих пор не прошел даже круга на «Ролан Гарросе» (при четырех попытках!). До финала в Марселе он восемь раз играл с французами во Франции и проиграл из них… семь! Тут и обидное поражение от Жереми Шарди в Париже, когда прервалась серия Медведева из шести финалов подряд (в 2019-м). И проигрыш в том же Марселе Жилю Симону в прошлом году. И поражение от того же Эрбера на старте «Ролан Гарроса»-2019 – обидное, со счета 2:0 по сетам. Лишь раз россиянин добился успеха. Кстати, тоже в Марселе, но с огромным трудом – в 2017-м одолел здесь Бенуа Пэра. Со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (7:4)!

Вот и сейчас все было сложно. Эрбер, убравший по дороге в финал Циципаса (другого главного фаворита турнира), смотрелся мощно и уверенно. Играл надежно – особенно на подаче. Сумел забрать второй сет на тай-брейке. Да и в начале третьего чуть не вышел вперед. Медведев тут не обошелся без классических «психов», порой срываясь на судью и на ненормативную лексику (правда, на русском). Мешали и линейные арбитры – в отсутствие системы hawk-eye (да, такое все еще случается!) они не упускали случая, чтобы помочь хозяину кортов. И эти спорные, а временами и откровенно неверные решения, серьезно раздражали Даниила.

Но он справился. Собрался в самый нужный момент. И добился победы – 6:4, 6:7 (4:7), 6:4. За 2 часа, 11 минут борьбы.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТИТУЛ

Building a new winning streak in Marseille 💪



Make that 🔟 ATP Tour singles titles for @DaniilMedwed! 👏



🎥: @TennisTV | @Open13 pic.twitter.com/0nmhphz8En — ATP Tour (@atptour) March 14, 2021

- Был очень напряженный матч! В первом сете было много возможностей, но во втором он все время играл лучше меня. В итоге все решилось в заключительно гейме, когда мне повезло с приемами, а соперник зажался. Но это теннис – так бывает, - рассказал Даниил.

Это титул стал для него первым личным в сезоне (победа в ATP Cup не считается – это командный турнир) и 10-м, юбилейным в карьере. А главное – позволила облегченно вздохнуть и полноценно отпраздновать свое новое место в рейтинге. Напомним, что Медведев – первый теннисист, кроме представителей Биг-4 (Федерер, Надаль, Джокович, Маррей), кто вошел в топ-2 аж с лета 2005 года!

- По ходу турнира я старался не думать о второй строчке. И после осечки в Роттердаме я был расстроен, что займу ее без хорошего результата. Но в Марселе появился шанс это исправить. И я им воспользовался. И теперь чувствую – я ее заслужил! – признал Даниил.