«Мечты сбываются!» Хачанов - о победе сборной России в Кубке Дэвиса

Теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу сборной России в Кубке Дэвиса.
«Мечты сбываются! Мы это сделали . Мы чемпионы мира!» - написал Хачанов в своем твиттере.
Dreams come true!!! We did it🏆🎊🥳— Karen Khachanov (@karenkhachanov) December 5, 2021
We are the champions of the world!! @DavisCup pic.twitter.com/GW91nBEcqW
Напомним, что за нашу команду играли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Хачанов, также в заявке были Евгений Донской и Роман Сафиуллин. В финале Рублев и Медведев обыграли в одиночных встречах хорватов Борну Гойо и Марина Чилича соответственно.
источник: «Советский спорт»