«Мечты сбываются!» Хачанов - о победе сборной России в Кубке Дэвиса

Теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу сборной России в Кубке Дэвиса.

«Мечты сбываются! Мы это сделали . Мы чемпионы мира!» - написал Хачанов в своем твиттере.

Dreams come true!!! We did it🏆🎊🥳

We are the champions of the world!! @DavisCup pic.twitter.com/GW91nBEcqW