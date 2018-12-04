Касаткина и Шарапова претендуют на приз «Любимой теннисистки болельщиков»

Теннис 04 декабря 2018 12:06 Источник: WTA Автор: Сметанникова Дарья

Женская теннисная ассоциация объявила о старте голосования за «Любимую теннисистку болельщиков».

Российские теннисистки Дарья Касаткина и Мария Шарапова претендуют на приз WTA в категории «Любимая теннисистка болельщиков».

Конкурентами россиянок в борьбе за приз являются 26 теннисисток, среди которых американка Серена Уильямс, канадка Эжени Бушар, полька Агнешка Радванска и латвийка Елена Остапенко.

Голосование проводится на сайте WTA до 7 декабря. Победу в голосовании шесть раз одерживала Радванска.