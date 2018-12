Касаткина и Шарапова претендуют на приз «Любимой теннисистки болельщиков»

Российские теннисистки Дарья Касаткина и Мария Шарапова претендуют на приз WTA в категории «Любимая теннисистка болельщиков».

Конкурентами россиянок в борьбе за приз являются 26 теннисисток, среди которых американка Серена Уильямс, канадка Эжени Бушар, полька Агнешка Радванска и латвийка Елена Остапенко.

Голосование проводится на сайте WTA до 7 декабря. Победу в голосовании шесть раз одерживала Радванска.

Will six-time champion @ARadwanska capture the 👑 one last time?

Can another player dethrone @Simona_Halep?



Who is your WTA Fan Favorite for 2018?

VOTE 👉 https://t.co/cJlB25oBus pic.twitter.com/sxYvwpgWAn