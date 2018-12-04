Касаткина и Шарапова претендуют на приз «Любимой теннисистки болельщиков» - Советский спорт
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    • Теннис04 декабря 2018 12:06Источник: WTAАвтор: Сметанникова Дарья

    Касаткина и Шарапова претендуют на приз «Любимой теннисистки болельщиков»

    Женская теннисная ассоциация объявила о старте голосования за «Любимую теннисистку болельщиков».

    Российские теннисистки Дарья Касаткина и Мария Шарапова претендуют на приз WTA в категории «Любимая теннисистка болельщиков».

    Конкурентами россиянок в борьбе за приз являются 26 теннисисток, среди которых американка Серена Уильямс, канадка Эжени Бушар, полька Агнешка Радванска и латвийка Елена Остапенко.

    Голосование проводится на сайте WTA до 7 декабря. Победу в голосовании шесть раз одерживала Радванска.

    #шарапова мария#касаткина дарья#wta#радванска агнешка#уильямс серена#бушар эжени#остапенко елена
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