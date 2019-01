Циципас выбил Федерера из борьбы на Australian Open

Сегодня Циципас в четырех партиях победил Роджера Федерера - 6:7 (11:13), 7:6 (7:3), 7:5, 7:6 (7:5).

Циципас выполнил 20 подач навылет (против 12 у титулованного соперника), допустил одну двойную ошибку и выиграл один гейм на чужой подаче. Примечательно, что Федерер не смог реализовать ни один из 12 брейк-поинтов в этом матче, который продолжался 3 часа и 50 минут.

Yes, you @StefTsitsipas!



You're into the #AusOpen quarterfinals 👏 pic.twitter.com/n9FJwedn0O