Циципас выбил Федерера из борьбы на Australian Open

Теннис 20 января 2019 15:12 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

20-летний греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Сегодня Циципас в четырех партиях победил Роджера Федерера - 6:7 (11:13), 7:6 (7:3), 7:5, 7:6 (7:5).

Циципас выполнил 20 подач навылет (против 12 у титулованного соперника), допустил одну двойную ошибку и выиграл один гейм на чужой подаче. Примечательно, что Федерер не смог реализовать ни один из 12 брейк-поинтов в этом матче, который продолжался 3 часа и 50 минут.

Таким образом, Роджер не смог выиграть Открытый чемпионат Австралии в третий раз подряд.

За выход в полуфинал Циципас поспорит с испанцем Роберто Баутистой-Агутом, который ранее нанес поражение хорвату Марину Чиличу.