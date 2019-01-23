Каролина Плишкова: При счете 1:5 головой я была уже в раздевалке - Советский спорт
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Теннис23 января 2019 09:15Источник: Australian OpenАвтор: Липкин Антон

Каролина Плишкова: При счете 1:5 головой я была уже в раздевалке

Чешская теннисистка выиграла шесть геймов подряд и выбила Уильмс-младшую из Australian Open.

Восьмая ракетка мира Каролина Плишкова прокомментировала победу над Сереной Уильямс из США (6:4, 4:6, 7:5) в ¼ финала турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

По ходу третьего сета 26-летняя чешская теннисистка проигрывала со счетом 1:5, но взяла шесть геймов подряд и завершила матч в свою пользу. При этом Плишкова отыграла четыре матч-бола.

«При счете 1:5 головой я была уже в раздевалке, хотя матч продолжался, – сказала Плишкова в интервью на корте. – Пришлось тяжело, она играла по-настоящему здорово, и в третьем сете у меня почти не было шансов. Я была пассивной и поникшей.

Но после смены сторон я сказала себе: «Постарайся взять этот гейм». У меня появилось несколько шансов. А ее немного затрясло. В итоге я воспользовалась шансами и победила».

Напомним, Плишкова впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open, где теперь сыграет с четвертым номером мирового рейтинга Наоми Осакой из Японии, которая ранее выбила из борьбы Элину Свитолину из Украины.

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