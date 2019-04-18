Хачанов получил wild card на турнире в Мюнхене Турнир пройдет с 29 апреля по 5 мая.

12-я ракетка мира Карен Хачанов получил wild card на турнире ATP BMW Open by FWU в Мюнхене, сообщает официальный твиттер турнира.

BREAKING NEWS🚨 Our first Wildcard goes to 🌏 No. 12 @karenkhachanov! We are very much looking forward to see you in #Munich! #BMWOpenbyFWU #ATP pic.twitter.com/1E68GiIdVr — BMW Open by FWU (@BMWOpenbyFWU) April 18, 2019

На этой неделе 22-летний российский теннисист потерпел поражение от итальянца Лоренцо Санего (6:7 (4:7), 4:6) в своем первом матче на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.

В итоге на шести из восьми турниров этого сезона Хачанов выбывал из борьбы после первого же матча. Баланс побед и поражений в нынешнем году у него составляет 7-8. Хачанов выигрывал матчи только на Australian Open и в Индиан-Уэллсе, где дошел до четвертьфинала.

Турнир в Мюнхене пройдет на грунте с 29 апреля по 5 мая.