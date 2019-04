Хачанов получил wild card на турнире в Мюнхене

12-я ракетка мира Карен Хачанов получил wild card на турнире ATP BMW Open by FWU в Мюнхене, сообщает официальный твиттер турнира.

BREAKING NEWS🚨 Our first Wildcard goes to 🌏 No. 12 @karenkhachanov! We are very much looking forward to see you in #Munich! #BMWOpenbyFWU #ATP pic.twitter.com/1E68GiIdVr