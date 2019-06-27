Американка Гауфф стала самой молодой участницей в истории Уимблдона

Встреча продолжалась 56 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу представительницы США.
Таким образом, представительница США, которой в настоящий момент 15 лет и 122 дня, стала самой молодой спортсменкой, которой удавалось пробиться в основную сетку турнира за всю его историю.
Добавим, что ранее в основную сетку соревнований вышли российские теннисистки Анна Калинская и Варвара Флинк.
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