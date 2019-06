Американка Гауфф стала самой молодой участницей в истории Уимблдона

Встреча продолжалась 56 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу представительницы США.

Таким образом, представительница США, которой в настоящий момент 15 лет и 122 дня, стала самой молодой спортсменкой, которой удавалось пробиться в основную сетку турнира за всю его историю.

Remember the name.



Aged 15 years and 122 days, America’s @CocoGauff becomes the youngest #Wimbledon qualifier in the Open Era after beating Greet Minnen 6-1, 6-1 pic.twitter.com/PSWlOiRNkB