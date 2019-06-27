Американка Гауфф стала самой молодой участницей в истории Уимблдона - Советский спорт
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27 июня 2019 20:30Теннис

Американка Гауфф стала самой молодой участницей в истории Уимблдона

Американская теннисистка Кори Гауфф одержала победу над бельгийкой Гретье Миннен в финале квалификации за право участвовать в основной сетке Уимблдона.

Встреча продолжалась 56 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу представительницы США.

Таким образом, представительница США, которой в настоящий момент 15 лет и 122 дня, стала самой молодой спортсменкой, которой удавалось пробиться в основную сетку турнира за всю его историю.

Добавим, что ранее в основную сетку соревнований вышли российские теннисистки Анна Калинская и Варвара Флинк.

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