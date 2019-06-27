Калинская и Флинк пробились в основную сетку Уимблдона Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над немкой Антонией Лоттнер в финале квалификации за право участвовать в основной сетке Уимблдона.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянки. За время матча Калинская дважды подала на вылет, совершила две двойные ошибки, а также реализовала четыре из шести брейк-пойнтов.

Добавим, что еще одна российская теннисистка Варвара Флинк одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (6:3, 4:6, 8:6).

Таким образом, Калинская и Флинк вышли в основную сетку Уимблдона.