Калинская и Флинк пробились в основную сетку Уимблдона

Встреча продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянки. За время матча Калинская дважды подала на вылет, совершила две двойные ошибки, а также реализовала четыре из шести брейк-пойнтов.
Добавим, что еще одна российская теннисистка Варвара Флинк одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (6:3, 4:6, 8:6).
Таким образом, Калинская и Флинк вышли в основную сетку Уимблдона.
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