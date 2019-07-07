Медведева оштрафовали на 5,5 тысяч долларов за неспортивное поведение в матче с Гоффеном Российский теннисист ругался на судью, бил ограждение и покрытие.

13-я ракетка мира Даниил Медведев получил штраф в размере 5,5 тысячи долларов за неспортивное поведение в матче третьего круга одиночного разряда турнира серии «Большого шлема» «Уимблдон» в Лондоне, сообщает Metro.co.uk.

23-летний российский теннисист завершил выступление на турнире после поражения от Давида Гоффена из Бельгии (6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7). При этом по ходу решающего сета он вел со счетом 4:1.

После ошибки линейного он начал предъявлять претензии судье: «Я могу материться? Я могу выругаться на вас? Если я скажу матом, меня оштрафуют, да? Это яблочко (Медведев сказал bullseye, что похоже на матерное слово bullshit). Яблочко! Яблочко! Я же не матерюсь, да?».

Кроме того, Медведев выражал свой гнев тем, что бил ракеткой по заграждению корта, а, покидая его, после поражения, ударил по траве. После матча судья сфотографировал это место.

¿Perdió la cabeza? La reacción de Daniil Medvedev en su encuentro ante David Goffin. El ruso fuera de si🤦🏼‍♂️



📽 @doublefault28pic.twitter.com/sEUUCHZrRu — Tenis_Ok (@Tenis_Ok) July 5, 2019