Медведева оштрафовали на 5,5 тысяч долларов за неспортивное поведение в матче с Гоффеном

13-я ракетка мира Даниил Медведев получил штраф в размере 5,5 тысячи долларов за неспортивное поведение в матче третьего круга одиночного разряда турнира серии «Большого шлема» «Уимблдон» в Лондоне, сообщает Metro.co.uk.

23-летний российский теннисист завершил выступление на турнире после поражения от Давида Гоффена из Бельгии (6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7). При этом по ходу решающего сета он вел со счетом 4:1.

После ошибки линейного он начал предъявлять претензии судье: «Я могу материться? Я могу выругаться на вас? Если я скажу матом, меня оштрафуют, да? Это яблочко (Медведев сказал bullseye, что похоже на матерное слово bullshit). Яблочко! Яблочко! Я же не матерюсь, да?».

Кроме того, Медведев выражал свой гнев тем, что бил ракеткой по заграждению корта, а, покидая его, после поражения, ударил по траве. После матча судья сфотографировал это место.

Medvedev declines umpire handshake, takes 1 last swipe at the lawn that scuppered his hopes, coaxes a look of half-shock half-schadenfreude from a female spectator, & is escorted by Wimbledon's JasonBourne to make sure he doesn't decimate the hallway. MeddyBear.



🎥BBC#Wimbledon pic.twitter.com/FsQYfbWUTV