Медведева оштрафовали на 5,5 тысяч долларов за неспортивное поведение в матче с Гоффеном

13-я ракетка мира Даниил Медведев получил штраф в размере 5,5 тысячи долларов за неспортивное поведение в матче третьего круга одиночного разряда турнира серии «Большого шлема» «Уимблдон» в Лондоне, сообщает Metro.co.uk.
23-летний российский теннисист завершил выступление на турнире после поражения от Давида Гоффена из Бельгии (6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7). При этом по ходу решающего сета он вел со счетом 4:1.
После ошибки линейного он начал предъявлять претензии судье: «Я могу материться? Я могу выругаться на вас? Если я скажу матом, меня оштрафуют, да? Это яблочко (Медведев сказал bullseye, что похоже на матерное слово bullshit). Яблочко! Яблочко! Я же не матерюсь, да?».
Кроме того, Медведев выражал свой гнев тем, что бил ракеткой по заграждению корта, а, покидая его, после поражения, ударил по траве. После матча судья сфотографировал это место.
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