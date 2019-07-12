Джокович в шестой раз вышел в финал Уимблдона

Серб Новак Джокович обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута в полуфинале Уимблдона – 6:2, 4:6, 6:3, 6:2.
Поединок продолжался два часа 49 минут.
Серб девять раз подал навылет, совершил три двойных ошибки и выиграл пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Баутисты-Агута пять эйсов, один выигранный брейк-пойнт из пяти. Испанец совершил две двойных ошибки.
В финале соперником Джоковича станет победитель пары Рафаэль Надаль – Роджер Федерер.
Джокович в шестой раз сыграет в финале Уимблдона. Он побеждал здесь в 2011, 2014, 2015 и 2018 годах, и уступил Энди Маррею в 2013.
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