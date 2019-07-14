Джокович победил Федерера и стал пятикратным чемпионом Уимблдона - Советский спорт
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14 июля 2019 21:08ТеннисКоноплев Александр

Джокович победил Федерера и стал пятикратным чемпионом Уимблдона

Соперникам потребовалось два тай-брейка и пятый сет длиной в два часа.

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл швейцарца Роджера Федерера в финале Уимблдонского турнира. Счет матча – 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).

Встреча продолжалась рекордные четыре часа 55 минут.

Новак десять раз подал навылет, реализовал три брейк-пойнта из восьми, а также допустил девять двойных ошибок.

У Федерера 25 эйсов, семь реализованных брейк-пойнтов из 13 и шесть двойных ошибок.

Джокович стал пятикратным победителем Уимблдона. Ранее он становился чемпионом в 2011, 2014, 2015 и 2018 годах. Чаще него здесь побеждали Роджер Федерер (8), Пит Сампрас (7) и Уильям Реншоу (7).

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