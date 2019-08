Шарапова сыграет на выставочном турнире вместо Серены Уильямс

Россиянка Мария Шарапова сыграет на выставочном турнире в The Greenbrier Champions Tennis Classic. Россиянка заменит американку Серену Уильямс, которая снялась с мероприятия из-за травмы.

Турнир пройдет с 13 по 14 сентября в США.

– У меня по расписанию смешанные пары – 13 сентября. Уж не знаю, как мне удалось заслужить приглашение туда, но посмотрим, что из этого выйдет, и еще матч в одиночном разряде 14 сентября, – сказала Шарапова.

Excited to join the field at @The_Greenbrier. Tickets on sale now. Sept 13/14 pic.twitter.com/ntfop4q6zC