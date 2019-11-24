Победа Надаля над Шаповаловым принесла Испании Кубок Дэвиса

Сборная Испании стала победителем Кубка Дэвиса в Мадриде.
В финале хозяева турнира нанесли поражение Канаде. После того, как Роберто Баутиста-Агут обыграл Феликса Оже-Альяссима (7:6 (7:3), 6:3), первая ракетка мира Рафаэль Надаль принес команде решающее очко в матче с Денисом Шаповаловым (6:3, 7:6 (9:7)). Таким образом, необходимость в парной игре отпала.
Испания стала первым победителем Кубка Дэвиса нового формата. Напомним, сборная России в составе Карена Хачанова и Андрея Рублева дошла на турнире до полуфинала, где проиграла Канаде (1-2).
Мадрид (Испания)
Кубок Дэвиса
Плей-офф
Финал
Канада – Испания – 0:2
Феликс Оже-Альяссим – Роберто Баутиста-Агут – 6:7 (3:7), 3:6
Денис Шаповалов – Рафаэль Надаль – 3:6, 6:7 (7:9)
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