Победа Надаля над Шаповаловым принесла Испании Кубок Дэвиса - Советский спорт
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24 ноября 2019 23:55ТеннисЛипкин Антон

Победа Надаля над Шаповаловым принесла Испании Кубок Дэвиса

Испания стала первым победителем Кубка Дэвиса в новом формате.

Сборная Испании стала победителем Кубка Дэвиса в Мадриде.

В финале хозяева турнира нанесли поражение Канаде. После того, как Роберто Баутиста-Агут обыграл Феликса Оже-Альяссима (7:6 (7:3), 6:3), первая ракетка мира Рафаэль Надаль принес команде решающее очко в матче с Денисом Шаповаловым (6:3, 7:6 (9:7)). Таким образом, необходимость в парной игре отпала.

Испания стала первым победителем Кубка Дэвиса нового формата. Напомним, сборная России в составе Карена Хачанова и Андрея Рублева дошла на турнире до полуфинала, где проиграла Канаде (1-2).

Мадрид (Испания)
Кубок Дэвиса
Плей-офф
Финал

Канада – Испания – 0:2
Феликс Оже-Альяссим – Роберто Баутиста-Агут – 6:7 (3:7), 3:6
Денис Шаповалов – Рафаэль Надаль – 3:6, 6:7 (7:9)

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