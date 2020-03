Организаторы «Уимблдона» рассматривают возможность отмены или переноса турнира

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) сообщил, о том, что рассматривает возможность переноса или даже отмены «Уимблдона». Все будет зависеть от развития ситуации с пандемией коронавируса.

Совещание руководителей AELTC намечено на следующую неделю. Турнир «Большого шлема» должен пройти в Лондоне с 29 июня по 12 июля.

The AELTC is continuing a detailed evaluation of all scenarios for The Championships 2020, including postponement and cancellation, as a result of the COVID-19 outbreak.https://t.co/BjlPiyuTtf