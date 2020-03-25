Организаторы «Уимблдона» рассматривают возможность отмены или переноса турнира

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) сообщил, о том, что рассматривает возможность переноса или даже отмены «Уимблдона». Все будет зависеть от развития ситуации с пандемией коронавируса.
Совещание руководителей AELTC намечено на следующую неделю. Турнир «Большого шлема» должен пройти в Лондоне с 29 июня по 12 июля.
Напомним, что все турниры ATP и WTA, которые должны были пройти с 16 марта по 7 июня были отменены. Открытый чемпионат Франции по теннису был перенесен с конца мая и начала июня на осень. Матчи «Ролан Гаррос» пройдут с 20 сентября по 4 октября.
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