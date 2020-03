Джокович пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом в Сербии

Первая ракетка мира серб Новак Джокович пожертвовал один миллион евро на борьбу с пандемией коронавируса в родной стране.

Об этом в своем твиттере написал сербский журналист Саша Озмо. По его сведениям, денежные средства будут направлены на покупку респираторов и медицинского оборудования.

По состоянию на 26 марта в Сербии зарегистрировано 457 случаев заражения коронавирусом.

