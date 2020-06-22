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22 июня 12:21
автор: Ефимов Андрей

Ник Кирьос: Какое глупое решение провести это выставочный турнир, игнорируя все протоколы

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал заражение коронавирусом Борна Чорича и Григора Димитрова.

«Какое глупое решение провести этот выставочный турнир. Желаю вам скорейшего выздоровления, ребята, но вот что происходит, когда вы игнорируете все протоколы. Это не шутка», - написал Кирьос в своем твиттере.

Напомним, что в воскресенье болгарин Григор Димитров, принимавший участие в выставочном турнире Adria Tour в Задаре (Хорватия), сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Утром в понедельник стало известно, что положительные результаты на COVID-19 получили хорватский теннисист Борна Чорич, тренер Новака Джоковича по физической подготовке Марко Паники, а также тренер Григора Димитрова Кристиан Гро.

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Ник Кирьос: Какое глупое решение провести это выставочный турнир, игнорируя все протоколы
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