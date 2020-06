Ник Кирьос: Какое глупое решение провести это выставочный турнир, игнорируя все протоколы

«Какое глупое решение провести этот выставочный турнир. Желаю вам скорейшего выздоровления, ребята, но вот что происходит, когда вы игнорируете все протоколы. Это не шутка», - написал Кирьос в своем твиттере.

Напомним, что в воскресенье болгарин Григор Димитров, принимавший участие в выставочном турнире Adria Tour в Задаре (Хорватия), сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Утром в понедельник стало известно, что положительные результаты на COVID-19 получили хорватский теннисист Борна Чорич, тренер Новака Джоковича по физической подготовке Марко Паники, а также тренер Григора Димитрова Кристиан Гро.

