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25 августа 00:41
автор: Виктор Шарафудинов

Медведев рассказал, почему его лишили прав на управление автомобилем

Инцидент с превышением скорости российским теннисистом произошел в Монте-Карло.

Даниил Медведев впервые рассказал о том, почему его лишили прав на управление автомобилем во Франции.

«Я ехал со скоростью 163 километра в час, если, было бы, например 159, они не отобрали бы у меня права. Я знал про ограничение скорости, но машин не было, а я направлялся домой после тяжелого тренировочного дня», — цитирует слова Медведева журналист Рави Убха на своей странице в твиттере.

Инцидент с участием пятой ракетки мира произошел 1 августа на дороге из Академии Муратоглу в Монте-Карло, где проживает российский теннисист.

Медведев лишен прав на шесть месяцев.

источник: «Советский спорт»
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Медведев рассказал, почему его лишили прав на управление автомобилем
Инцидент с превышением скорости российским теннисистом произошел в Монте-Карло.
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