Медведев рассказал, почему его лишили прав на управление автомобилем

Даниил Медведев впервые рассказал о том, почему его лишили прав на управление автомобилем во Франции.

«Я ехал со скоростью 163 километра в час, если, было бы, например 159, они не отобрали бы у меня права. Я знал про ограничение скорости, но машин не было, а я направлялся домой после тяжелого тренировочного дня», — цитирует слова Медведева журналист Рави Убха на своей странице в твиттере.

Medvedev lost his license in France for 6 months after his speeding ticket. 'I was going 163 kilometers per hour, where probably it would be ~* 159 they would not take my license away.' He knew the speed limit 'but it was no cars and I was going home after tough practice day..'