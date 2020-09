Американка Серена Уильямс досрочно завершила свое выступление на «Ролан Гаррос» из-за травмы ахилла.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

