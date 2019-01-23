Российские волейболистки узнали соперниц по групповому этапу чемпионата Европы-2019 - Советский спорт
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Волейбол23 января 2019 15:18Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Российские волейболистки узнали соперниц по групповому этапу чемпионата Европы-2019

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы-2019 по волейболу среди женских команд.

Женская сборная России на групповом этапе Евро-2019 сыграет с командами Белоруссии, Германии, Испании, Словакии и Швейцарии.

Россиянки попали в группу D, матчи которой будут сыграны в Братиславе. В группе А (матчи в Анкаре) сыграют Турция, Болгария, Франция, Финляндия и Греция.

В плей-офф чемпионата Европы выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Турнир пройдет с 23 августа по 8 сентября 2019 года в Турции, Польше, Венгрии и Словакии.

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