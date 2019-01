Российские волейболистки узнали соперниц по групповому этапу чемпионата Европы-2019

Женская сборная России на групповом этапе Евро-2019 сыграет с командами Белоруссии, Германии, Испании, Словакии и Швейцарии.

Россиянки попали в группу D, матчи которой будут сыграны в Братиславе. В группе А (матчи в Анкаре) сыграют Турция, Болгария, Франция, Финляндия и Греция.

We are ready for a ground breaking #EuroVolleyW#WeAreEuroVolley 🔝🏐https://t.co/JXBwrECzVy pic.twitter.com/a2ldn6PZKg