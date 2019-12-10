Гамова о санкциях WADA: Принять и понять такое решение невозможно Двукратная чемпионка мира по волейболу прокомментировала наказание Всемирного антидопингового агентства.

Вчера 9 декабря исполком WADA принял пакет санкций в отношении российского спорта. Среди прочих наказаний спортсменам из России в течение четырех лет запрещено выступать на главных международных соревнованиях под флагом своей страны. Своим мнением об этой ситуации поделилась двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова на своей странице в Instagram.

«Принять и понять такое решение невозможно, – написала Гамова. – Мне больно осознавать весь тот ужас, который творится вокруг моих коллег и друзей! Мое мнение было, есть и будет одним – чистые спортсмены не должны страдать за все и всех!

Это какое-то кощунство наказывать невиновных, зная точно, что они не виновны.

Я очень обрадовалась, что это хотя бы не касается молодежных сборных. Я не могла даже представить, как будем объяснять это все нашим детям.

Меня всегда переполняли гордость и эмоции, когда, стоя на пьедесталах пела гимн моей страны. Я люблю и горжусь своей страной. Есть ли у нас проблемы? Есть! Чтобы изменить что-то в глобальном масштабе, мы можем начать с себя, начать с малого. Не мусорить на улице, быть вежливыми даже с незнакомыми людьми, быть отзывчивыми и это лишь малые примеры. Начните с себя, чтобы сделать мир лучше вокруг себя. В моей голове не укладывается, как могут писать гадости и оскорблять людей в соцсетях.

У меня одна просьба ко всем: поддержите ребят! Им сейчас хуже всех. Не нужно кричать, что если нейтральный флаг, то и участвовать не надо. Наших ведущих спортсменов знают и любят во всем мире, не важно какая форма на них будет надета, все и так будут знать и помнить, что они из России.

Отдельное спасибо хочу сказать всем коллегам и болельщикам из других стран, которые переживают и поддерживают нас, в это не легкое время. Всем мира и любви! Будем верить в лучшее. Все пройдет, пройдет и это...»

Екатерина Гамова дважды помогала женской сборной России выиграть чемпионат мира по волейболу в 2006 и 2010 годах. Также ее послужном списке два титула чемпионки Европы и две серебряные медали Олимпийских игр, завоеванных в Сиднее и Афинах в 2000 и 2004 годах.