Гамова о санкциях WADA: Принять и понять такое решение невозможно

Вчера 9 декабря исполком WADA принял пакет санкций в отношении российского спорта. Среди прочих наказаний спортсменам из России в течение четырех лет запрещено выступать на главных международных соревнованиях под флагом своей страны. Своим мнением об этой ситуации поделилась двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова на своей странице в Instagram.
«Принять и понять такое решение невозможно, – написала Гамова. – Мне больно осознавать весь тот ужас, который творится вокруг моих коллег и друзей! Мое мнение было, есть и будет одним – чистые спортсмены не должны страдать за все и всех!
Это какое-то кощунство наказывать невиновных, зная точно, что они не виновны.
Я очень обрадовалась, что это хотя бы не касается молодежных сборных. Я не могла даже представить, как будем объяснять это все нашим детям.
Меня всегда переполняли гордость и эмоции, когда, стоя на пьедесталах пела гимн моей страны. Я люблю и горжусь своей страной. Есть ли у нас проблемы? Есть! Чтобы изменить что-то в глобальном масштабе, мы можем начать с себя, начать с малого. Не мусорить на улице, быть вежливыми даже с незнакомыми людьми, быть отзывчивыми и это лишь малые примеры. Начните с себя, чтобы сделать мир лучше вокруг себя. В моей голове не укладывается, как могут писать гадости и оскорблять людей в соцсетях.
У меня одна просьба ко всем: поддержите ребят! Им сейчас хуже всех. Не нужно кричать, что если нейтральный флаг, то и участвовать не надо. Наших ведущих спортсменов знают и любят во всем мире, не важно какая форма на них будет надета, все и так будут знать и помнить, что они из России.
Отдельное спасибо хочу сказать всем коллегам и болельщикам из других стран, которые переживают и поддерживают нас, в это не легкое время. Всем мира и любви! Будем верить в лучшее. Все пройдет, пройдет и это...»
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Принять и понять такое решение невозможно!Мне больно осознавать весь тот ужас,который творится вокруг моих коллег и друзей!Мое мнение было,есть и будет одним-Чистые спортсмены не должны страдать за всё и всех!!! Это какое то кощунство наказывать невиновных,зная точно что они не виновны! Я очень обрадовалась,что это хотя бы не касается молодежных сборных!Я не могла даже представить как будем объяснять это всё нашим детям! Меня всегда переполняли гордость и эмоции когда стоя на пьедесталах пела гимн моей страны!Я люблю и горжусь своей страной!Есть ли у нас проблемы?Есть!Чтобы изменить что-то в глобальном масштабе,мы можем начать с себя,с малого!Не мусорить на улице,быть вежливыми даже с незнакомыми людьми,быть отзывчивыми и это лишь малые примеры!Начните с себя,чтобы сделать мир лучше вокруг себя!В моей голове не укладывается, как могут писать гадости и оскорблять людей в соцсетях! Ушла от темы...у меня одна просьба ко всем...Поддержите ребят!!!Им сейчас хуже всех!Не нужно кричать,что если нейтральный флаг,то и учавствовать не надо! Наших ведущих спортсменов знают и любят во всём мире,не важно какая форма на них будет одета,все и так будут знать и помнить что они из России! Отдельное спасибо хочу сказать всем коллегам и фанатам из других стран,которые переживают и поддерживают нас,в это не легкое время! Всем миру и любви! Будем верить в лучшее,все пройдёт,пройдёт и это... 🇷🇺❤️🇷🇺❤️🇷🇺
Публикация от Ekaterina Gamova (@ekaterinagamova11)
Екатерина Гамова дважды помогала женской сборной России выиграть чемпионат мира по волейболу в 2006 и 2010 годах. Также ее послужном списке два титула чемпионки Европы и две серебряные медали Олимпийских игр, завоеванных в Сиднее и Афинах в 2000 и 2004 годах.