Тренер сборной Чехии сдал в Токио положительный тест на коронавирус

Тренер сборной Чехии по пляжному волейболу сдал положительный тест на COVID-19.

Как сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Олимпийского комитета Чехии, коронавирус у Симона Науша был выявлен уже в Токио. После положительного теста специалист покинул олимпийскую деревню и сейчас находится на самоизоляции.

Случай с Наушем стал третьим для олимпийской команды Чехии. Всего на данный момент в Токио выявили 72 случая заболевания коронавирусом среди лиц, которые имеющих отношение к Играм-2020.

Напомним, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.