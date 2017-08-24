Ткачев повел Маркова в Пхенчхан

Андрей Марков (справа). Фото: Ильнар Тухбатов

Премьера Андрея Маркова в Казани прошла почти с аншлагом. Защитник-ветеран показал товар лицом – отдал изысканную голевую передачу, дважды опасно бросил, плюс получил максимальное в команде игровое время (19:45). Не обошлось и без помарок, которые, впрочем, затмила победа хозяев.

ВОТ ВАМ И ВЕТЕРАН

– Марков станет защитником первой пары? – допытывались журналисты у главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова на презентации команды.

– Думаю, об этом даже спрашивать не надо, – последовал ответ, не терпящий возражений. – Передачи, которые он делает – их немногие делают. Хорошо умеет подключаться к атакам, читает игру.

Я в связи с этими словами вспомнил маленький эпизод с Кубка Первого канала-2012, где Билл демонстрировал эскиз сочинской сборной. Овечкин, Малкин, Радулов, Ковальчук, Кулемин, Мозякин (его на Олимпиаду не взяли)… Маркову в той команде-мечте места не нашлось. Напомню, НХЛ тогда парализовал локаут, и защитник «Монреаля» выступал за скромный в те времена «Витязь». Звезд с неба не хватал, но дело свое знал, ходил в плюсах.

– Почему не пригласили в сборную Маркова? – робко поинтересовался я у главного тренера на финальной пресс-конференции после яркой победы наших, поставивших на уши переполненный «Мегаспорт».

Билялетдинов укоризненно посмотрел на меня. Подумалось, что сейчас покрутит пальцем у виска:

– Да вы что, он же ветеран. Ему уже трудно.

Какого же было удивление, когда фамилия «ветерана» фигурировала сначала в расширенном сочинском составе, а потом и в окончательном.

В Сочи Марков сыграл добротно, увереннее молодого обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Войнова. Не отказался от услуг защитника «Монреаля» на Кубке мира и Олег Знарок. Говорите, в Торонто Марков в матче с канадцами временами не успевал за Сидни Кросби и Ко? А кто, скажите, смог там угнаться за родоначальниками хоккея?!

КОНФУЗ

Этим летом 38-летний ветеран вернулся в Россию. К своему, как пишут-говорят, тренеру. С которым побеждал в бело-голубой форме в чемпионате России 17 лет назад, в покрытым сединой 2000-м, да еще и удостоился титула лучшего игрока сезона. Правда, инсайдеры утверждают, что Билялетдинова никто в «Ак Барсе» не спрашивал, приглашать Маркова или нет. Защитнику дали увесистый двухлетний контракт, назначили ассистентом капитана Александра Свитова.

На предсезонном турнире на Призы Латвийской железной дороги Андрея хвалили. Но контрольные матчи – не чета самым плохоньким официальным.

Всех интересовал вопрос – кого Билялетдинов поставит в пару с Марковым? «Нужен напарник-домосед, чтобы страховал потерявшего былую скорость ветерана», – утверждали эксперты.

Но тренеры решили иначе. Отрядив ветерану в партнеры пока еще перспективного Альберта Яруллина. Главное оружие этого защитника – убийственной силы щелчок, но чистота исполнения прямых обязанностей уступает качеству броска. Правда, у Яруллина быстрые ноги, может и подстраховать, если вперед летать станет меньше.

Билл вообще не любит «летунов». Был в «Ак Барсе» долговязый словак Марек Дялога, да быстро сплыл. Потому что большую часть игрового времени проводил впереди. Теперь этот парень пожарит в команде Майка Кинэна.

Матч начался для Маркова с конфуза. Марков увяз у борта в чужой зоне, и Брэндон Ип вертикальным пасом бросил в отрыв быстроного Кейна. Нет, не «ястреба Патрика, бывшего партнера Артемия Панарина, а натурализованного китайца по имени Кори. Яруллин, хоть и летел назад на подстраховку, броску помещать не сумел. 0:1. Первый «минус» Маркова.

Не прошло и минуты, как гренадер Роман Абросимов решил на кулаках разобраться с латышом Артурсом Кулдой. Нет, Марков тут не помощник, не советчик. Драки – не его тема.

УРОК ДЛЯ ЧИБИСОВА

А изысканные передачи – это его, родное, фирменное. Вспомните слова Билла. Таким чудо-пасом от синей линии Марков вывел на бросок Владимира Ткачева. Но это лишь полдела. Такую передачу надо ожидать, а прилетевшую сквозь частокол клюшек шайбу – обработать-укротить. Форвард справился и забил. Видно, усвоил уроки ювелирного мастерства от Сергея Мозякина в сборной. Так бы и в Пхенчхане! Впрочем, мы торопим события, выдаем желаемое за действительное.

Но каков Кинэн! Железный Майк потребовал просмотр эпизода, заподозрив у Ткачева офсмайд на входе в зону. Неужели Маркова лишат результативного балла? «Нет», – ответили лайнсмены, сходив в кино.

В конце периода Свитов обязан был наградить своего ассистента еще одним баллом за результативность. Марков, вышедший в бригаде большинства, опять заставил трибуны воскликнуть «вау», отрезав чудо-передачей всю четверку обороняющихся. Но капитану «барсов» не хватило ловкости рук поднять шайбу. Голкипер Магнус Хелльберг успел лечь и перекрыть низ ворот.

В первом перерыве случилось странное-забавное.

– Объясните, почему и как вы пропустили шайбу? – спросил корреспондент канала КХЛ одного из лидеров «Ак Барса» Джастина Азеведо.

– Лучше попросите его дать оценку первого периода, – неожиданно порекомендовал… переводчик на всю страну.

А вдруг это не простой переводчик, а еще и тренер, по совместительству. Как в недалеком прошлом чемпион и обладатель Кубка СССР по футболу Дмитрий Кузнецов при испанце Хави Грасии в «Рубине».

Во втором периоде подопечные Кинэна показали себя настоящими драконами. Яруллин и следом молодой Дамир Мусин стали жертвами сомнительных силовых приемов и лишь с помощью партнеров поднялись со льда. А перед самым перерывом настырный Ип опередил Маркова и Яруллина, но бросок в упор отразил Гарипов.

В ответ Марков дважды заставил показать мастерство Хелльберга. В качельной игре победу хозяевам принес Азеведо с роскошной диагонали Андрея Чибисова. Быстро же казанская молодежь усвоила урок Маркова!