«Жжешь ты сегодня!» Такого Знарка мы почти и не знаем (видео)
Главный тренер СКА удивил
добротой, а его коллега из «Йокерита» Юкка Ялонен подключился к перфомансу
внезапной шуткой.
Олег Знарок: Готовились закрывать Толванена
Олег Знарок в этом сезоне в общении с журналистами пока
вообще не похож на себя. Главный тренер СКА на предсезонном турнире выходил
общаться сам, когда было не обязательно, и шутил чаще, чем сверлил прессу
взглядом. Но, оказалось, это только начало.
Даже когда пошли боевые матчи, причем непростые, как победа
над «Йокеритом» с минимумом голов и провальным периодом, Олег Валерьевич
по-доброму зажигает на самом протокольном из всех мероприятий регламента – на пресс-конференции.
– Эли Толванен проявил
себя ярко в первой игре. Журналисты поспешили объявить его звездой или он
действительно потенциально очень силен? – спросили у Юкки Ялонена после вступительной
части. И финн прокомментировал игру 18-летнего форварда, который сделал хет-три
в первом матче и не забил, как и вся команда, во втором.
– Эли – очень молодой игрок. Сложно ждать, чтобы он блистал в каждом матче. Мы ведь играли против команды, которая не уступает по уровню командам НХЛ.
СКА погасил главную звезду старта сезона. И запустил новую традицию
Но самое интересное дальше.
Олег Знарок вдруг сам взял слово и тоже решил высказаться о
Толванене. Вот это уже точно показатель, топ-уровень внимания. Тренер
команды-фаворита и сборной России, видимо, настолько впечатлился хет-триком
минскому «Динамо», что решил о нем высказаться.
– Можно алаверды? – тактично поинтересовался Олег
Валерьевич.
Запретить ему никто не мог, конечно. Поэтому Знарок раскрыл
секрет.
– Мы видели, как играет этот мальчик, – это не секретная часть, она дальше. – Мы готовились к большинству, чтобы закрыть именно его.
Юкка Ялонен: Не буду отвечать под запись!
– СКА немножко провалил второй период, проиграли по броскам,
по вбрасываниями, – сказал Знарок об игре. – С «Йокеритом» всегда тяжело, в
прошлом сезоне мы вообще проиграли им все матчи. Хорошо, что мы прибавили в
третьем периоде и довели матч до конца.
– Когда вернутся в
состав Вячеслав Войнов и Андрей Зубарев?
– Они на выезд не полетят, но в целом они близки к возвращению в основной состав.
– Была достаточно жесткая борьба, но мы провели хороший матч,
– Юкка Ялонен нашел позитив. – В первом периоде мы многовато удалялись. У нас
были возможности сравнять счет, СКА был лучше нас в нестандартных положениях,
поэтому победа и ушла к ним. Новое правило 6 игроков смутило нас, будем
разбираться.
– Когда впервые
сыграет за «Йокерит» Кари Рамо?
– В ближайшее время. Но точнее пока сказать не могу.
Кроме этих серьезных вопросов, в разговоре с тренерами был и
еще один взрыв.
Один и тот же журналист с перерывом на пару коллег задал два
топовых вопроса.
– Извините, если это
покажется вам глуповатым, но почему вся игра прошла на правой от вас стороне?
– речь о том, что СКА атаковал в первом и третьем периоде, «Йокерит» – во
втором, а значит все это происходило на одной и той же половине площадки.
– Мы просто шли под откос, видимо, – рассмеялся Ялонен и даже показал на пальцах, как якобы кренилась площадка в ту самую правую сторону.
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Тренеры рассмеялись, но это был не конец.
– Юкка, – обратился к
тренеру «Йокерита» тот же корреспондент. – По чему из петербургской жизни вы
больше всего скучаете во время спокойной хельсинкской?
– Я не буду отвечать на этот вопрос под запись! – Ялонен сделал сначала серьезное лицо, но потом все-таки рассмеялся и дал понять, что это шутка.
– Жжешь ты сегодня! – среагировал Знарок. Но не на фразу
коллеги, а на журналиста.
Олег Валерьевич тоже пока только и делает, что жжет.
Матч
СКА - Йокерит - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Ковальчук (Плотников), 8:49 (1:0). Широков (Плотников, Яковлев), 56:47 (2:0).
Место и дата
25 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция