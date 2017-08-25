«Жжешь ты сегодня!» Такого Знарка мы почти и не знаем (видео)

Главный тренер СКА удивил добротой, а его коллега из «Йокерита» Юкка Ялонен подключился к перфомансу внезапной шуткой.

Олег Знарок: Готовились закрывать Толванена

Олег Знарок в этом сезоне в общении с журналистами пока вообще не похож на себя. Главный тренер СКА на предсезонном турнире выходил общаться сам, когда было не обязательно, и шутил чаще, чем сверлил прессу взглядом. Но, оказалось, это только начало.

Даже когда пошли боевые матчи, причем непростые, как победа над «Йокеритом» с минимумом голов и провальным периодом, Олег Валерьевич по-доброму зажигает на самом протокольном из всех мероприятий регламента – на пресс-конференции.

– Эли Толванен проявил себя ярко в первой игре. Журналисты поспешили объявить его звездой или он действительно потенциально очень силен? – спросили у Юкки Ялонена после вступительной части. И финн прокомментировал игру 18-летнего форварда, который сделал хет-три в первом матче и не забил, как и вся команда, во втором.

– Эли – очень молодой игрок. Сложно ждать, чтобы он блистал в каждом матче. Мы ведь играли против команды, которая не уступает по уровню командам НХЛ.

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Но самое интересное дальше.

Олег Знарок вдруг сам взял слово и тоже решил высказаться о Толванене. Вот это уже точно показатель, топ-уровень внимания. Тренер команды-фаворита и сборной России, видимо, настолько впечатлился хет-триком минскому «Динамо», что решил о нем высказаться.

– Можно алаверды? – тактично поинтересовался Олег Валерьевич.

Запретить ему никто не мог, конечно. Поэтому Знарок раскрыл секрет.

– Мы видели, как играет этот мальчик, – это не секретная часть, она дальше. – Мы готовились к большинству, чтобы закрыть именно его.

Юкка Ялонен: Не буду отвечать под запись!

– СКА немножко провалил второй период, проиграли по броскам, по вбрасываниями, – сказал Знарок об игре. – С «Йокеритом» всегда тяжело, в прошлом сезоне мы вообще проиграли им все матчи. Хорошо, что мы прибавили в третьем периоде и довели матч до конца.

– Когда вернутся в состав Вячеслав Войнов и Андрей Зубарев?

– Они на выезд не полетят, но в целом они близки к возвращению в основной состав.

– Была достаточно жесткая борьба, но мы провели хороший матч, – Юкка Ялонен нашел позитив. – В первом периоде мы многовато удалялись. У нас были возможности сравнять счет, СКА был лучше нас в нестандартных положениях, поэтому победа и ушла к ним. Новое правило 6 игроков смутило нас, будем разбираться.

– Когда впервые сыграет за «Йокерит» Кари Рамо?

– В ближайшее время. Но точнее пока сказать не могу.

Кроме этих серьезных вопросов, в разговоре с тренерами был и еще один взрыв.

Один и тот же журналист с перерывом на пару коллег задал два топовых вопроса.

– Извините, если это покажется вам глуповатым, но почему вся игра прошла на правой от вас стороне? – речь о том, что СКА атаковал в первом и третьем периоде, «Йокерит» – во втором, а значит все это происходило на одной и той же половине площадки.

– Мы просто шли под откос, видимо, – рассмеялся Ялонен и даже показал на пальцах, как якобы кренилась площадка в ту самую правую сторону.

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Тренеры рассмеялись, но это был не конец.

– Юкка, – обратился к тренеру «Йокерита» тот же корреспондент. – По чему из петербургской жизни вы больше всего скучаете во время спокойной хельсинкской?

– Я не буду отвечать на этот вопрос под запись! – Ялонен сделал сначала серьезное лицо, но потом все-таки рассмеялся и дал понять, что это шутка.

– Жжешь ты сегодня! – среагировал Знарок. Но не на фразу коллеги, а на журналиста.

Олег Валерьевич тоже пока только и делает, что жжет.