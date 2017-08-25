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«Назовите пять красивых теннисисток!» Как шутили игроки ЦСКА после матча (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты ЦСКА
Хоккеисты ЦСКАФото: ХК ЦСКА

После матча «Динамо» М – ЦСКА (1:6) обозреватель «Советского спорта» пообщался с игроками и тренерами обеих команд.

Сначала о главном. Мэт Робинсон охотно давал интервью после матча, но с улыбкой ушел от ответа, когда его спросили: «Вам в бывшем клубе по-прежнему должны деньги?»

- Я не хочу об этом говорить, - отчеканил канадец.

Все правильно. Деньги любят тишину.

По раздевалке «Динамо» грустно ходил Михаил Анисин. Рука его была на перевязи. В ближайший месяц он – точно не помощник. А ведь еще захромал форвард Игорь Игнатушкин. Что же делать?

- У нас есть молодые игроки, будем пробовать их, - сказал главный тренер динамовцев Владимир Воробьев. – А вообще ЦСКА с победой. Мы не смогли дать им бой. Первый период провели неплохо, но второй полностью провалили. Соперник сыграл так, как хотели мы. На контратаках. Нас наказали, и у нас сломалась игра. Армейцы были свежее, а мы с ними не справлялись.

…Ну еще бы, сразу девять новых человек. Я спросил об этом у форварда динамовцев Даниила Тарасова.

- Не хочется искать какие-то оправдания, - Тарасов не стал кивать на чужую длинную лавку. – Сколько у нас есть человек, так и играем. Выходим, бьемся. Но второй период мы полностью провалили. Это сказалось на результате матча.

- Уровень ЦСКА вас впечатлил? Это топ? – ввернул модное словечко один телевизионный корреспондент.
- У них хорошая молодая команда. Талантливые перспективные ребята. У нас тоже хорошая команда. Но сейчас не получилось это показать. Будем работать над ошибками.

- Бывший одноклубник Мэт Робинсон вас чем-то удивил?
- Нет, ничем. Что тут удивляться? Он играет в свой хоккей, много подключается в атаку, неплохо двигается на синей линии.

…Кстати, корреспонденты подшутили над Робинсоном, когда он вышел из раздевалки ЦСКА: «Мэт, тебе туда». И показали в другую сторону. Улыбчивый канадец подхватил шутку и пошел в сторону динамовцев. Ну так, по привычке.

Философский спор вышел с лучшим снайпером межсезонья Константином Окуловым. Тот же самый телевизионный корреспондент спросил: «Что вы дадите Кириллу Капризову за тот пас, когда вы забивали в пустые ворота?»

- Так ведь мне Никита Нестеров отдавал, - лукаво улыбнулся Окулов. Ему казалось, его разыгрывают. Но корр настаивал: «Ну что вы, Капризов!»

Если быть честными, в онлайн в ассистентах были прописаны Капризов и Антон Бурдасов. Но давайте простим Константина. Он проводил второй официальный матч за ЦСКА, а до этого выступал в «Сибири». Наша подсказка: Нестеров обычно бородатый, а у Капризова пока борода не растет.

- Вы с Нестеровым – единственные защитники, кто сыграли все три матча ЦСКА, - продолжили мы тему, когда пришел Богдан Киселевич. – Не устали?!

- Ха-ха-ха, - услышали мы от защитника ЦСКА. Он оценил шутку. – Нет. Конкуренция в полном разгаре.

Продолжили мы с Андреем Кузьменко, который лихо подбил шайбу после щелчка Мэта Робинсона. Это ж еще среагировать надо!

- На тренировках отрабатывали этот элемент?
- Нет, не особо тренируем. Так получилось, что шайба залетела.

- Но ведь надо иметь хорошую реакцию.
- Нужно хорошо играть в теннис – и в настольный, и в большой, - поделился секретом Кузьменко.

- Практикуете?
- Да, сам играю.

- Назовите пять лучших теннисистов мира.
- Надаль. Федерер. Джокович. Маррей. И… - задумался Андрей.

- Кафельников, - подсказали ему. – Почему ЦСКА так резко прибавил во втором периоде?
- Здорово начали играть. Накладывали одну смену на другую. «Динамо» уставало, и за счет этого у нас получилось сделать рывок.

- Когда следующий матч в теннис?
- Нескоро!

- Тогда назовите пять самых красивых теннисисток. А шесть фавориток US Open?
…Вообще проверено: при счете 6:1 у игрока победившей команды можно спрашивать что угодно. Главные цифры – на табло.

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