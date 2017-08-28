Зарипов получил разрешение играть в НХЛ. Америка ждет звездного ветерана!

36-летний форвард Данис Зарипов, которого дисквалифицировали в КХЛ на два года за допинг, получил разрешение выступать в НХЛ.

Об этом в своем твиттере сообщил североамериканский агент хоккеиста Дэн Мильштейн. Он же привел цитату Даниса Зарипова.

«Я с нетерпением жду продолжения своей карьеры в качестве профессионального хоккеиста в Северной Америке. Я очень благодарен руководству НХЛ за сегодняшнее решение, в результате которого мне была предоставлена такая возможность. Несмотря на то, что мне дан шанс выступить в лучшей лиге мира, я планирую продолжать процесс в отношении своей апелляции в Спортивном арбитражном суде для того, чтобы доказать свою правоту и очистить свое имя».

Как известно «Советскому спорту», сейчас агент Зарипова едет из Торонто, где вел переговоры с представителями лиги и профсоюза НХЛ.

«Мне особенно нечего к этому пока добавить, – сообщил Мильштейн. – Просто мы сделали свою работу и получили разрешение лиги. А сейчас я занимаюсь переговорами с клубами НХЛ».

По информации «Советского спорта», которую также подтверждают заокеанские источники, большой интерес к Зарипову уже проявляют два клуба НХЛ – «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вегас Голден Найтс». С кем из них Данис подпишет контракт, а может это будет кто-то третий – мы вам сообщим по мере поступления новостей.