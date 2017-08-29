Юлия Липницкая потрясла всех. Что с ней будет дальше?! Отвечаем…

Юлия Липницкая

Судьба 19-летней фигуристки Юлии Липницкой сейчас волнует многих людей. Что будет дальше с девушкой? «Советский спорт» выдвигает версии.

1. ОНА НИКУДА НЕ УШЛА

Послушайте, об уходе из большого спорта заявила мама фигуристки. Она рассказала информационному агентству о том, что ее дочь еще в апреле подала заявление в федерацию – Юлия заканчивает с фигурным катанием.

Но вот что интересно, в федерации не подтвердили, что получали такую бумагу.

А что же сама Липницкая? Когда к ней бросились корреспонденты, Юля фыркнула: «Я ничего комментировать не буду!» И заперлась так, как умеет только она.

Вообще в этой истории много странного. Например, как Липницкая могла долгое время лечиться от анорексии в Европе, если как раз долгое время все говорили, что девочка набрала излишний вес и превратилась из гибкой спортсменки с уникальным вращением в милую девочку-пышку? Что называется, не верь глазам своим.

Да, мы умом понимаем, что Липницкая завершила карьеру – де-факто или де-юре, без разницы. Но пока мы не услышим официальное заявление от самой девушки, у ее многомиллионной армии фанатов будет теплиться надежда.

2. ПОЛИТИКА

Просто напомню один штрих. Наблюдавший за выступлением со зрительской трибуны Президент Российской Федерации Владимир Путин аплодировал Липницкой стоя, когда она потрясла всех на Олимпиаде в Сочи.

Позже Президент лично поздравил российских фигуристов с победой и тепло поблагодарил Юлю. По поводу этой встречи мировые СМИ написали: «Путин в красном, Липницкая в красном, Россия – в золоте». И окрестили блистательную дебютантку Игр Юлию Липницкую новым символом России.

Я только однажды общался с Липницкой. В марте 2014 года у Собора Василия Блаженного. Поговорил меньше минуты, поняв, как эта девочка умеет срезать взрослых дядь-репортеров. Честно скажу, холодок пробежал по спине от такого общения.

А потом Липницкая села в призовой «Мерседес», и к ней подошел премьер Дмитрий Медведев. Вообще сразу было видно, что Юлия вызывает сильный ажиотаж у больших политиков. Липницкая и вправду стала новым символом России.

Вот почему каждый десятый комментарий звучит ехидно, но в точку: «Что дальше, Юля? В Госдуму?» Хотя все понимают, что в 19 лет там делать нечего.

Да-да, в России может быть все! Но повторю – 19 лет. Ну что вы, ребята?

3. ДОМОХОЗЯЙКА

Вообще на эту девочку в последние годы свалилось очень многое. Она приехала с мамой в 11 лет покорять Москву. Прикатили на машине из Екатеринбурга, жили на съемной квартире. Как я слышал, какое-то время пришлось даже ночевать в автомобиле.

Тяжелейшая работа, чтобы показать себя у тренера Этери Тутберидзе. Вместе они покорили Олимп, прошли огонь и воду, а разошлись на медных трубах.

То, что было после Сочи, могло морально убить даже здоровенного мужика-спортсмена. Что уж говорить о хрупкой 15-летней девочке?

Вот почему Тутберидзе сейчас заявляет: мол, зачем так было мучиться? Липницкая могла уйти гораздо раньше и спокойно жить. Свое она уже выиграла. И звание олимпийской чемпионки никому не отнять.

Может, сейчас – самое время выйти замуж за хорошего парня, завести семью, жить тихой, спокойной и счастливой жизнью.

Счастье – то, что мы сейчас желаем Юлии Липницкой в первую очередь.