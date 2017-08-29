Миодраг Божович: «Локомотив» выиграл Кубок, потому что я ушел перед финалом!

Миодраг Божович в своем последнем матче в качестве главного тренера "Локомотива" Фото: «Советский спорт»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович в интервью «Советскому спорту» высказал мнение об игре команды, рассказал, почему не сложилось в «Локомотиве» и за счет чего «Црвена Звезда» обыграла «Краснодар».

«МЫ ТЕРЯЛИ ОЧКИ ТАМ, ГДЕ НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ИХ ТЕРЯТЬ…»

- Из-за игр сборных наступает пауза в чемпионате. Насколько «Арсеналу» на руку такой перерыв?

- На нас в принципе это никак не отразится, в ближайшие дни мы начинаем активно тренироваться. Хотя пауза, конечно, лишней не будет. Нам необходимо восстановиться, прежде всего, психологически. Последние игры для нас были достаточно тяжелыми. Во многих матчах мы смело могли рассчитывать на большее, но, к сожалению, удача оказалась не на нашей стороне. Кроме игры со «Спартаком», во всех остальных матчах мы показывали хороший, качественный футбол.

- Вы сыграли хорошо на выезде в матче с «Ахматом», но затем проигрываете «Амкару», который занимает последнее место. Как Вы это можете объяснить?

- Я сам задаю себе этот вопрос. С «Амкаром» мы проиграли неожиданно. Нам удалось создать много голевых моментов, но реализация подвела. C «Рубином» мы должны были брать очки, и все к этому шло, с «Локомотивом» тоже были хорошие моменты, с «Уралом» потеряли очки не по делу. Но самое обидное поражение, я считаю, от «Тосно». Нам нужно было их «выносить» во всех трех играх, у нас мог быть совершенно другой результат. Главное - делать вовремя работу над ошибками.

- Чего не хватает «Арсеналу» для того, чтобы добиться результата?

- Не хватает сыгранности. У нас есть новые игроки, такие как Альварес, которые поздно присоединились к команде. Ждали, пока он форму наберет, да и вообще было много игроков, неготовых полностью к сезону.

Сейчас мы подписали игрока сборной Замбии Эванса Кангва, который приехал не в очень хорошем состоянии. Однако уныния у меня нет никакого. У меня имеются причины для оптимизма - игра у нас есть, и она качественная.

«ДЛЯ МЕНЯ БЫЛ ВЫЗОВ ВОЗГЛАВИТЬ КОМАНДУ, КОТОРАЯ СТОЯЛА НА ВЫЛЕТ…»

- Вы много лет работали в России и в том числе больших клубах, таких, как «Динамо» и «Локомотив». Какой был стимул возглавить тульский клуб?

- Мотивом послужило то, что «Арсенал» чуть не вылетел в первую лигу. И для меня было вызовом, чтобы в этом сезоне мы показали максимальный результат. Это первая причина. Вторая причина – это то, что русский футбол мне знаком и не нужно никакой адаптации. Я прекрасно говорю по-русски, в переводчиках не нуждаюсь, что тоже немаловажно. Ну и третье – это то, что в России будет чемпионат мира. И мне вдвойне интереснее работать в стране-хозяйке такого большого турнира.

Поэтому, немного подумав, я решил согласиться. У меня сложились хорошие отношения с Гурамом Захаровичем Аджоевым, и руководство поддерживает тренерский штаб. Наша задача - попасть в десятку.

- Вы работали в разных городах России. Тула каким-то образом выделяется?

- Города везде похожи. Но отмечу тульских болельщиков, на сегодняшний день они самые лучшие в России, и поддержка у команды очень даже серьезная. Тула – что ни на есть футбольный город.

«КРАСНОДАР ОБЫГРАЛА МОЯ «ЦРВЕНА»…»

- Вы следите за лидерами нашего чемпионата, что можете сказать по раскладу в турнирной таблице?

- На мой взгляд, нынешний сезон будет очень интересным. Многие пророчат победу «Зенита», но я бы не стал сбрасывать со счетов и московский «Локомотив». Про «Спартак» могу сказать, что их тоже рано хоронить, они себя еще покажут. ЦСКА – то же самое. Борьба за первую тройку будет очень интересная.

«Краснодар» с его составом тоже будет показывать достойный футбол, тем более они закончили выступать в еврокубках, теперь они с головой окунутся в родной чемпионат.

- Вы ожидали, что «Црвена Звезда» обыграет «Краснодар»?

- Перед второй игрой я знал, что краснодарцам будет очень сложно. В «Црвене» задействованы фактически мои игроки, которых я привез: Канга, Дональд, Ле Таллек. Они показали характер и выиграла заслуженно.

- Есть ли перспективные сербские игроки на сегодняшний день, которые могли бы усилить наш чемпионат?

- У меня нет цели наладить поток сербских игроков в Россию. Нам сейчас нужны хорошие, качественные спортсмены, и паспорт здесь не имеет никакого значения.

«МОЙ УХОД ИЗ «ЛОКОМОТИВА» ПОЗВОЛИЛ ИМ ВЫИГРАТЬ КУБОК РОССИИ…»

- В свое время Вы тренировали «Локомотив». Почему в итоге ушли из клуба?

- Я ушел за неделю до финала Кубка России. Я посчитал, что для команды это будет некой встряской перед такой важной встречей. Скажем так, позитивный толчок, что, кстати, и помогло. Кубок выиграли.

В чемпионате мы показывали слабые результаты. Все это раздражало болельщиков, и я принял решение уйти, чтобы не злить фанатов и для того чтобы команда попробовала заиграть без меня. Я не жалею об этом. Если отмотать все назад, поступил бы точно также.

- Смородская хотела, чтобы вы ушли?

- Ольга Юрьевна, безусловно, хотела, чтобы я ушел, но она меня не увольняла. Я ушел сам.

- Вам в принципе интересно, что творится в тех клубах, в которых Вы работали раньше?

- Интересно. Я слежу за тем, что там происходит. Мне небезразличны команды, в которых я работал, какие там остались игроки, какие пришли. В принципе в работу тренера входит отслеживание соперников. Но за бывшими клубами я слежу из личного интереса к ним. Правда, в некоторых клубах осталось мало людей, которые тренировались под моим началом, кроме «Локомотива». В «Динамо» под моим руководством играл только Шунин, ныне это другая команда.

Я рад, что «Локо» показывает такие результаты, что есть прекрасные молодые игроки вроде братьев Миранчуков, например.

- Сборная России будет играть против вашего бывшего клуба. Что скажете на этот счет?

- Честно говоря, мне не хотелось бы комментировать это. Я думаю, в руководстве федерации футбола России знают, что делают, и им виднее.