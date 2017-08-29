Евгений Артюхин: Когда играл за СКА, меня накручивали против «Динамо»

После матча с «Йокеритом» новичок бело-голубых Евгений Артюхин ответил на претензии динамовской торсиды в интервью «Советскому спорту».

- Очень быстро все получилось, - с улыбкой делится впечатлениями от своего первого матча за бело-голубых Евгений Артюхин. – Я только утром приехал в «Динамо». И, как говорится, с корабля на бал. Еще и попал на такую команду, как «Йокерит». Это очень хороший и быстрый соперник. В плане скорости я чувствовал некоторый дискомфорт. А в целом – нормальные впечатления от матча. Я же тренировался, готовился… Поэтому физически чувствовал себя неплохо.

- Было видно, что вы избегали жестких стыков.

- Специально старался не удаляться. Ведь удаления – моя болезнь. Не хотелось подвести команду в первой же встрече. Поэтому и действовал предельно аккуратно. Думаю, по ходу всего сезона буду играть также.

- Во второй смене вы были близки к тому, чтобы открыть счет.

- Да. Но в момент броска оказалось, что у меня клюшка сломана. И я ее окончательно доломал, когда ударил по шайбе.

- Какая задача стоит перед вами в «Динамо»?

- Возродить традиции клуба. Быть примером для молодых. Играть на команду и помогать ей побеждать.

- Готовы сейчас обратится к болельщикам, которые настроены против вас?

- Понимаю их чувства. Но таков стиль моей игры. В каких-то моментах я перегибал палку, согласен. Но я не хотел никого травмировать. И даже когда получались очень жесткие стыки, я говорил, что злого умысла у меня нет. Мы же, хоккеисты, все в одной лодке, все работаем тут. Поэтому я готов с болельщиками встретиться и поговорить. Есть много моментов, которые мы можем обсудить. Когда я выступал за СКА, у нас именно с «Динамо» были очень важные стыковые матчи. Перед игрой нас всегда накручивали. И, возможно, поэтому эмоции и выплескивались.

- Сегодня болельщики «Динамо» ничего оскорбительного в ваш адрес себе не позволили…

- И я им очень благодарен за это. Надеюсь, что со временем они меня правильно поймут. Конечно, не жду, что меня в «Динамо» сразу любить начнут. Но от себя скажу, что раз я здесь – буду выкладываться на сто процентов. И отстаивать честь клуба.

- Вас часто видят не только в роли силового форварда, но и этакого защитника команды. Вы готовы к этой роли в «Динамо»?

- Все верно. Это также моя роль. Я должен и буду оберегать ребят. Чтобы в команде было поменьше травм. Чтобы грубости по отношению к ним никто не допускал.

- Стоило вам появится в составе, как динамовцы резко добавили в силовой борьбе.

- Не знаю… Мне об этом трудно судить. Я не все матчи «Динамо» в этом сезоне видел… Не знаю, как часто они играют в тело. Но настрой сегодня был боевой. Сражались за победу.



