Невежливый отказ. Сергей Микулик – о закрытии трансферного окна

Отсчет времени до закрытия летнего трансферного окна пошел уже на часы, и на выходе на финишную прямую цейтнотной этой лихорадки клубы РПФЛ пока держатся робко, пропуская вперед себя все больше конкурентов.

Подумайте только - даже «Зенит» нарвался на отказ! Причем - особо циничный. Этот Абденнур сначала прошел медосмотр у нанятых лидером нашего чемпионата врачей, а затем со справкой об отменном состоянии своего футбольного здоровья двинул из Валенсии в сторону Марселя. И самое авторитетное спортивное издание в Италии уже пишет, что Манчини из-за срыва этого трансфера в бешенстве, и что отношения между ним и клубным руководством резко теперь обострились. Внешне Роберто, конечно, совершенно не похож на истерика, но его соотечественникам, возможно, виднее.

Этот нехороший поступок тунисца очень огорчил «Спартак» - нет, в стане красно-белых надеялись, что игрок не перейдет в «Зенит», но при этом останется в «Валенсии». И тогда бы у них резко возрастали шансы договориться о трансфере Гарая. Теперь же аргентинца им точно не видать - они к нам этим летом только в Санкт-Петербург едут. Как, похоже, и одного бразильца - и дело не в малых деньгах, предложенных за Луана - боссы «Гремио» настаивали на первом транше сейчас, а переходе своего лучшего форварда - только зимой, такое, знаете, усиление перед плей-офф Лиги чемпионов. «Спартак», понятно, не согласился.

Но торговаться с бразильцами непросто - они далеко, и часы работы не совпадают. А вот почему до сих пор нет приобретений у чемпиона на внутреннем рынке - неразрешимая для меня, право, загадка. Ведь торги по тому же Канунникову - это же чистая калька по покупке Самедова! Там на первых порах просили пять миллионов, давали два - сошлись посерединке. Здесь предлагают один, хотят шесть - ну тоже самое, согласитесь!

«Локомотив» нацелился на Караваева - Семину реально нужен правый защитник покруче Ротенберга - тот-то, в принципе, свои минуты при тактических заменах запросто на любых позициях отбегать может. Но! Как правило, наши клубы, продавая своих игроков за границу, как ни редко это бывает, прописывают как дополнительную опцию пункт, где указано, что футболист не может вернуться в российский чемпионат без согласия своего прежнего клуба. Так что некоторые шероховатости по этой сделке возникают в переговорах не со «Спартой» - с чехами давно бы уже договорились - а с ЦСКА.

Армейский же клуб пытается конвертировать в приобретения часть бонуса, завоеванного выходом в основную сетку Лиги чемпионов. Активно шевелиться на рынке они начали позже других, но «Генк» уже успел им отказать в продаже опорника Эсити. Но острее всего нужен, конечно, форвард - и здесь очень возможен вариант с арендой Смолова, который еще не набрал форму, а еврокубков в «Краснодаре» уже и нет. Впрочем, если ЦСКА согласится платить Федору всю его краснодарскую зарплату, это может внести некий дисбаланс в командную химию.

Конечно, для Федора согласиться немного потерять в деньгах ради Лиги чемпионов - тоже вариант, но тут уж очень все индивидуально - Артем Дзюба вон не хочет идти ни на какие финансовые потери, поменяв лавку «Зенита» на место в составе «Локомотива».

Однако, ждем. Сколько раз уже бывало, что самые невероятные трансферы чуть не в последние минуты совершались. Ну, или срывались. Тоже ведь - сюжет!