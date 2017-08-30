«Усилился ветер, поднялась метель, но мы решили идти до конца»

Шахматист Александр Рязанцев

Действующий чемпион России, тренер женской сборной страны, Александр Рязанцев не просто покорил Эльбрус, а сыграл в шахматы на пике самой высокой вершины Европы. В интервью «Советскому спорту» гроссмейстер рассказал, почему он решился на такой смелый шаг.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Александр РЯЗАНЦЕВ Родился 12 сентября 1985 года в Москве. Чемпион России среди юниоров (1997), чемпион мира среди юниоров (1997), чемпион Европы среди юниоров (1998), победитель Всемирной юношеской Олимпиады (2000).Двукратный чемпион России в составе команды ШСМ-64 (2010, 2011). Чемпион Европы по быстрым шахматам (2016). Чемпион России (2016).

Заслуженный тренер России, заслуженный тренер ФИДЕ.

Тренер женской сборной России.

«НА ВЫСОТЕ 5000 МЕТРОВ НАЧАЛАСЬ МЕТЕЛЬ»

- Идея покорить Эльбрус возникла у меня пару лет назад, когда сходил на Саяны, - говорит Александр Рязанцев. – И мы с моим другом Юрием Бочкаревым решили не просто пойти на Эльбрус, а сыграть на его пике, на высоте 5642 метра, партию в шахматы.

- Друг прилично играет?

- На уровне кандидата в мастера. Но дело ведь не в спортивном результате, а в том, что впервые люди сыграют в шахматы на такой высоте. У нас появился свободный период времени, и мы решили эту идею осуществить. 17 августа приехали в поселок Терскол, что у подножия Эльбруса, и в составе группы из 11 человек плюс два инструктора начали готовиться к восхождению.

- Это же не быстрый процесс…

- Подготовка состояла из нескольких этапов. Мы постепенно поднимались на разные высоты. Остановились на точке высотой 4100 метров. Это знаменитый «Приют 11», где собираются все альпинисты перед тем, как начинать восхождение на пик. Три дня ушло на подготовку, мы сделали несколько акклиматизационных восхождений. А в ночь с 21-го на 22-е августа пошли на штурм Эльбруса.

- Сколько продолжался штурм?

- Наша группа вышла в начале первого ночи. К сожалению, на высоте 4700 метров Юрию пришлось вернуться, он недостаточно акклиматизировался, почувствовал себя неважно. С ним назад, поднявшись до 5000 тысяч, вернулись еще шесть человек из нашей группы, а шестеро, в том числе и я, продолжили восхождение. К счастью, среди моих новых товарищей по восхождению двое умели играть в шахматы, пусть и на любительском уровне. Поэтому наша главная цель не изменилась. Но нас еще поджидали трудности.

- Что случилось?

- Когда мы поднялись на высоту 5000 метров, усилился ветер, продолжалась метель и ухудшилась видимость, но мы решили идти до конца. И нам повезло – погода улучшилась, даже выглянуло солнышко, и мы отправились на последний подъем.

«ОПАСАЛИСЬ, ЧТО ВЕТЕР УНЕСЕТ ФИГУРЫ»

- Сколько времени занял последний рывок?

- С седловины Эльбруса подъем на вершину занял немного более часа. А общее восхождение в районе 10 часов. Но это того стоило – впервые в истории на высоте 5642 метра, самой высшей горной точке России и Европы, была сыграна партия в шахматы.

- Шестерым места на пике хватает?

- Там достаточно просторная площадка. Мы расставили магнитные шахматы. Опасались, что ветер будет уносить фигуры. Но нам повезло – ветер был несильный, поэтому партия состоялась.

- Какими фигурами играл гроссмейстер?

- Белыми. Но это не принципиально, просто так получилось. Партия носила дружеский характер, главное – сам процесс. Поэтому ее результат пусть останется тайной.

- Сколько времени занял спуск?

- До лагеря, который на высоте 4100 метров, мы спускались более четырех часов. Там провели сутки, чтобы выспаться. Хочу отдельно поздравить всех, кто взошел со мной на Эльбрус – Лесю, Полину, Марину, Милану и инструктора Руслана.

- Какие теперь планы – сыграть, к примеру, на Килиманджаро?

- Как я понял, для альпинистов Килиманджаро менее интересен, чем Эльбрус. Чтобы взойти на него, обычно не нужно специальное оборудование.

Достаточно трекинга, хотя высота 5885 – это серьезно.



Обычно после Эльбруса замахиваются на Пик Ленина, но пока об этом думать рано. Семитысячник – это серьезно, к нему надо готовиться отдельно. Но, конечно, заманчиво сыграть в шахматы на такой высоте.

«ПОБЕДИТЕЛЯ КУБКА МИРА НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСКАЗАТЬ»

- Этот подвиг вы совершили в преддверии Кубка мира, который стартует в Тбилиси 2 сентября. Что скажете о турнире?

- К сожалению, я не смог завоевать путевку в Тбилиси - не очень удачно выступил на чемпионате Европы. Но скажу, что это самый сильный по составу турнир за всю историю. Уникальный случай, что в нем решил сыграть действующий чемпион мира Магнус Карлсен, недавний претендент Сергей Карякин, экс-чемпионы мира Владимир Крамники Виши Ананд. Но предсказать победителя никто не возьмется, даже, несмотря на участие Карлсена.

- Как думаете, почему Карлсен решил сыграть в Тбилиси?

- Возможно, решил пополнить свою коллекцию еще одним трофеем. Да и сам турнир очень интересный. Кто ж в таком откажется сыграть? Но если Карлсен дойдет до финала, тогда у кого-то из полуфиналистов появится шанс получить путевку в турнир претендентов. В этом еще одна фишка данного соревнования.

- Как вам игра Каспарова в Сент-Луисе?

- В рапиде он не показал всего, отсутствие игровой практики сказывалось, поэтому часто попадал в цейтноты, что повлияло на исход некоторых партий. А вот в блиц Каспаров уже раскрепостился, играл очень неплохо. А с точки зрения дебютной подготовки мы увидели несколько хороших идей. Например, Гарри Кимович вдохнул новую жизнь в старинный вариант защиты Нимцовича. Теперь эту идею будут использовать шахматисты топ-уровня в своих партиях.

Хотелось бы увидеть Каспарова в турнире по классическим шахматам. Там он смог бы больше креативить и показать свой высокий уровень.

- Ваши ближайшие турниры?

- Сыграю в последнем этапе Гран-при, пройдет в ноябре на Мальорке, а в декабре в Санкт-Петербурге буду защищать звание чемпиона России.

НАША СПРАВКА

Кубок мира проходит в Тбилиси со 2 по 28 сентября. На старт турнира по нокаут-системе выйдут 128 шахматистов.

Из топ-30 мировой классификации не участвуют только двое. Список фаворитов возглавляют Магнус Карлсен (Норвегия), Уэсли Со (США), Фабиано Каруана (США), Владимир Крамник (Россия), Левон Аронян (Армения), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Хикару Накамура (США), Александр Грищук (Россия), Виши Ананд (Индия), Дин Лижэнь (Китай), Сергей Карякин (Россия), Ян Непомнящий (Россия), Петр Свидлер (Россия).

Общий призовой фонд – 1.600.000 долларов. С учетом 20%-ного отчисления в пользу ФИДЕ победитель получит 96 000 долларов, финалист – 64 000, полуфиналисты – 40.000, участники 1/4 финала - 28.000.

РЕГЛАМЕНТ

На всех стадиях кроме финала матчи состоят из 2 партий с контролем ФИДЕ (90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого). В случае ничьей играется тай-брейк – 2 партии с контролем 25 минут + 10 секунд на ход; затем 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход; если все эти миниматчи не выявят победителя, то в решающей партии белые получают 5 минут, черные – 4, с добавлением 3 секунд на каждый ход, начиная с 61-го, ничья в пользу черных. В финале играется 4 партии с контролем ФИДЕ.