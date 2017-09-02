Нокаутирует ли Волков великана Штруве? Сравнительные характеристики бойцов

2 сентября в Роттердаме (Голландия) пройдет турнир UFC Fight Night 115. В главном поединке бойцовского шоу россиянин Александр Волков сразится против любимца местной публики Стефана Штруве. Чьи шансы на победу выше? Кто выйдет из октагона с победой, а кто проиграет? Букмекеры оценивают шансы Волкова выше. Действительно ли он фаворит? «Советский спорт» решил сравнить бойцов по различным показателям.

UFC FIGHT NIGHT 115



«AHOY Rotterdam», Роттердам, Нидерланды

Дата: 2 сентября

Стефан Штруве (Голландия) — Александр Волков (Россия)

Весовая категория: тяжелая

Места в мировом рейтинге. Штруве (12-е, бои 28 побед, 8 поражения), Волков (11-е, бои 28-6).



Российский боец впервые за долгое время сразится против топового спортсмена. Рост Волкова — два метра, рост голландца — 2,13 метра. Бой станет главным событием турнира UFC в Голландии. Естественно, Штруве попытается ярко выступить в родных стенах, однако, Волков сейчас находится на подъеме. Он уже дважды бился в UFC и одержал победы над американцами Тимоти Джонсоном и Роем Нельсоном. Очередная победа позволит считать россиянина одним из главных претендентов на чемпионский пояс, которым сейчас владеет Стипе Миочич. Штруве тоже находится в неплохой форме. Об этом говорят его последние поединки. В прошлом году также в Голландии он всего за 16 секунд расправился с бразильцем Антонио Силвой, который в свое время не оставил шансов Федору Емельяненко. Затем Стефан победил Даниэля Омельянчука сабмишеном. И Волков, и Штруве не любят возиться в партере, поэтому, скорее всего, мы увидим противостояние двух ярких ударников. Судьбу поединка может решить один единственный удар.

СРАВНЕНИЕ БОЙЦОВ ПО ВЕРСИИ «СОВЕТСКОГО СПОРТА» (ПО 10-БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ)

Показатель Александр Волков (Россия) Стефан Штруве (Голландия) Габариты 8 9 Сила 8 7 Выносливость 8 7 Техника 9 7 Скорость 8 7 Взрывная мощь 8 7 Нокаутирующая сила 8 7 Работа в стойке 9 8 Борьба в стойке 7 9 Борьба в партере 7 9 Опыт 9 9 Итого 89 86

Как показывают наши цифры, Волков действительно является небольшим фаворитом в этом противостоянии. Однако, стоит учитывать тот факт, что Штруве дерется в Голландии, в родных стенах. В этой стране ММА быстро развивается и голландские фанаты очень хорошо поддерживают своих бойцов. Благодаря этому факту шансы на победу уравниваются.

СПРАВКА (АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОСТИЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА)

Боец Александр Волков Стефан Штруве Гражданство Россия США Рекорд в ММА 28 побед, 6 поражений 28 побед, 8 поражений



Достижения в спорте Чемпион Москвы по карате 3-х кратный чемпион Москвы по панкратиону Победитель двух Гран-при Bellator в тяжелом весе Коричневый пояс по Кекусинкай Пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Бывший чемпион M-1 в тяжелом весе Самый высокий боец в UFC

Стиль Карате, кикбоксинг, муай-тай Кикбоксинг, бразильское джиу-джитсу Возраст 28 лет 29 лет Рост 200 см 213 см Вес между боями 110 кг 115 кг

ПОСЛЕДНИЕ ПОЕДИНКИ АНДРЕЯ КОРЕШКОВА И ЧИДИ НЖОКУАНИ

Александр Волков (4-1) Стефан Штруве (3-2) Чейк Конго (поражение единогласным решением судей) Алистар Оверим (поражение нокаутом в первом раунде) Денис Смолдарев (победа сабмишеном в третьем раунде) Антонио Родриго Ногейра (победа единогласным решением судей) Аттила Вей (победа нокаутом в первом раунде) Джаред Рошолт (поражение единогласным решением судей) Тимоти Джонсон (победа раздельным решением судей) Антонио Силва (победа нокаутом в первом раунде) Рой Нельсон (победа единогласным решением судей) Даниэля Омельянчук (победа сабмишеном во втором раунде)