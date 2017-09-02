Нокаутирует ли Волков великана Штруве? Сравнительные характеристики бойцов
2 сентября в Роттердаме (Голландия) пройдет турнир UFC Fight Night 115. В главном поединке бойцовского шоу россиянин Александр Волков сразится против любимца местной публики Стефана Штруве. Чьи шансы на победу выше? Кто выйдет из октагона с победой, а кто проиграет? Букмекеры оценивают шансы Волкова выше. Действительно ли он фаворит? «Советский спорт» решил сравнить бойцов по различным показателям.
UFC FIGHT NIGHT 115
«AHOY Rotterdam», Роттердам, Нидерланды
Дата: 2 сентября
Стефан Штруве (Голландия) — Александр Волков (Россия)
Весовая категория: тяжелая
Места в мировом рейтинге. Штруве (12-е, бои 28 побед, 8 поражения), Волков (11-е, бои 28-6).
Российский боец впервые за долгое время сразится против топового спортсмена. Рост Волкова — два метра, рост голландца — 2,13 метра. Бой станет главным событием турнира UFC в Голландии. Естественно, Штруве попытается ярко выступить в родных стенах, однако, Волков сейчас находится на подъеме. Он уже дважды бился в UFC и одержал победы над американцами Тимоти Джонсоном и Роем Нельсоном. Очередная победа позволит считать россиянина одним из главных претендентов на чемпионский пояс, которым сейчас владеет Стипе Миочич. Штруве тоже находится в неплохой форме. Об этом говорят его последние поединки. В прошлом году также в Голландии он всего за 16 секунд расправился с бразильцем Антонио Силвой, который в свое время не оставил шансов Федору Емельяненко. Затем Стефан победил Даниэля Омельянчука сабмишеном. И Волков, и Штруве не любят возиться в партере, поэтому, скорее всего, мы увидим противостояние двух ярких ударников. Судьбу поединка может решить один единственный удар.
Что? Где? Когда? Вся информация о турнире UFC в Голландии, где подерется Волков
СРАВНЕНИЕ БОЙЦОВ ПО ВЕРСИИ «СОВЕТСКОГО СПОРТА» (ПО 10-БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ)
|
Показатель
|
Александр Волков (Россия)
|
Стефан Штруве (Голландия)
|
Габариты
|
8
|
9
|
Сила
|
8
|
7
|
Выносливость
|
8
|
7
|
Техника
|
9
|
7
|
Скорость
|
8
|
7
|
Взрывная мощь
|
8
|
7
|
Нокаутирующая сила
|
8
|
7
|
Работа в стойке
|
9
|
8
|
Борьба в стойке
|
7
|
9
|
Борьба в партере
|
7
|
9
|
Опыт
|
9
|
9
|
Итого
|
89
|
86
Как показывают наши цифры, Волков действительно является небольшим фаворитом в этом противостоянии. Однако, стоит учитывать тот факт, что Штруве дерется в Голландии, в родных стенах. В этой стране ММА быстро развивается и голландские фанаты очень хорошо поддерживают своих бойцов. Благодаря этому факту шансы на победу уравниваются.
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СПРАВКА (АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОСТИЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА)
|
Боец
|
Александр Волков
|
Стефан Штруве
|
Гражданство
|
Россия
|
США
|
Рекорд в ММА
|
28 побед, 6 поражений
|
28 побед, 8 поражений
|
Достижения в спорте
|
Чемпион Москвы по карате
3-х кратный чемпион Москвы по панкратиону
Победитель двух Гран-при Bellator в тяжелом весе
Коричневый пояс по Кекусинкай
Пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу
Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе
Бывший чемпион M-1 в тяжелом весе
|
Самый высокий боец в UFC
|
Стиль
|
Карате, кикбоксинг, муай-тай
|
Кикбоксинг, бразильское джиу-джитсу
|
Возраст
|
28 лет
|
29 лет
|
Рост
|
200 см
|
213 см
|
Вес между боями
|
110 кг
|
115 кг
ПОСЛЕДНИЕ ПОЕДИНКИ АНДРЕЯ КОРЕШКОВА И ЧИДИ НЖОКУАНИ
|
Александр Волков (4-1)
|
Стефан Штруве (3-2)
|
Чейк Конго (поражение единогласным решением судей)
|
Алистар Оверим (поражение нокаутом в первом раунде)
|
Денис Смолдарев (победа сабмишеном в третьем раунде)
|
Антонио Родриго Ногейра (победа единогласным решением судей)
|
Аттила Вей (победа нокаутом в первом раунде)
|
Джаред Рошолт (поражение единогласным решением судей)
|
Тимоти Джонсон (победа раздельным решением судей)
|
Антонио Силва (победа нокаутом в первом раунде)
|
Рой Нельсон (победа единогласным решением судей)
|
Даниэля Омельянчук (победа сабмишеном во втором раунде)
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