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Нокаутирует ли Волков великана Штруве? Сравнительные характеристики бойцов

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Нокаутирует ли Волков великана Штруве? Сравнительные характеристики бойцов

2 сентября в Роттердаме (Голландия) пройдет турнир UFC Fight Night 115. В главном поединке бойцовского шоу россиянин Александр Волков сразится против любимца местной публики Стефана Штруве. Чьи шансы на победу выше? Кто выйдет из октагона с победой, а кто проиграет? Букмекеры оценивают шансы Волкова выше. Действительно ли он фаворит? «Советский спорт» решил сравнить бойцов по различным показателям.

UFC FIGHT NIGHT 115

«AHOY Rotterdam», Роттердам, Нидерланды
Дата: 2 сентября

Стефан Штруве (Голландия) — Александр Волков (Россия)
Весовая категория: тяжелая
Места в мировом рейтинге. Штруве (12-е, бои 28 побед, 8 поражения), Волков (11-е, бои 28-6).

Российский боец впервые за долгое время сразится против топового спортсмена. Рост Волкова — два метра, рост голландца — 2,13 метра. Бой станет главным событием турнира UFC в Голландии. Естественно, Штруве попытается ярко выступить в родных стенах, однако, Волков сейчас находится на подъеме. Он уже дважды бился в UFC и одержал победы над американцами Тимоти Джонсоном и Роем Нельсоном. Очередная победа позволит считать россиянина одним из главных претендентов на чемпионский пояс, которым сейчас владеет Стипе Миочич. Штруве тоже находится в неплохой форме. Об этом говорят его последние поединки. В прошлом году также в Голландии он всего за 16 секунд расправился с бразильцем Антонио Силвой, который в свое время не оставил шансов Федору Емельяненко. Затем Стефан победил Даниэля Омельянчука сабмишеном. И Волков, и Штруве не любят возиться в партере, поэтому, скорее всего, мы увидим противостояние двух ярких ударников. Судьбу поединка может решить один единственный удар. 

Что? Где? Когда? Вся информация о турнире UFC в Голландии, где подерется Волков

СРАВНЕНИЕ БОЙЦОВ ПО ВЕРСИИ «СОВЕТСКОГО СПОРТА» (ПО 10-БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ)

Показатель

Александр Волков (Россия)

Стефан Штруве (Голландия)

Габариты

8

9

Сила

8

7

Выносливость

8

7

Техника

9

7

Скорость

8

7

Взрывная мощь

8

7

Нокаутирующая сила

8

7

Работа в стойке

9

8

Борьба в стойке

7

9

Борьба в партере

7

9

Опыт

9

9

Итого

89

86

Как показывают наши цифры, Волков действительно является небольшим фаворитом в этом противостоянии. Однако, стоит учитывать тот факт, что Штруве дерется в Голландии, в родных стенах. В этой стране ММА быстро развивается и голландские фанаты очень хорошо поддерживают своих бойцов. Благодаря этому факту шансы на победу уравниваются.

Каким будет возвращение Александра Емельяненко? Главные бои ММА в сентябре

СПРАВКА (АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОСТИЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА) 

Боец

Александр Волков

Стефан Штруве

Гражданство

Россия

США

Рекорд в ММА

28 побед, 6 поражений

28 побед, 8 поражений



Достижения в спорте

Чемпион Москвы по карате

3-х кратный чемпион Москвы по панкратиону

Победитель двух Гран-при Bellator в тяжелом весе

Коричневый пояс по Кекусинкай

Пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу

Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе

Бывший чемпион M-1 в тяжелом весе

Самый высокий боец в UFC

Стиль

Карате, кикбоксинг, муай-тай

Кикбоксинг, бразильское джиу-джитсу

Возраст

28 лет

29 лет

Рост

200 см

213 см

Вес между боями

110 кг

115 кг

ПОСЛЕДНИЕ ПОЕДИНКИ АНДРЕЯ КОРЕШКОВА И ЧИДИ НЖОКУАНИ

Александр Волков (4-1)

Стефан Штруве (3-2)

Чейк Конго (поражение единогласным решением судей)

Алистар Оверим (поражение нокаутом в первом раунде)

Денис Смолдарев (победа сабмишеном в третьем раунде)

Антонио Родриго Ногейра (победа единогласным решением судей)

Аттила Вей (победа нокаутом в первом раунде)

Джаред Рошолт (поражение единогласным решением судей)

Тимоти Джонсон (победа раздельным решением судей)

Антонио Силва (победа нокаутом в первом раунде)

Рой Нельсон (победа единогласным решением судей)

Даниэля Омельянчук (победа сабмишеном во втором раунде)

Голосование: Как завершится бой Стефан Штруве (Голландия) – Александр Волков (Россия)? [UFC, Голландия, 2 сентября]

Нокаут от Корешкова, удушающий от Магомедова. Как россияне дрались в августе

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