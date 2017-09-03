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Хитрый гол Дацюка и жесткий силовой Скотта. Лучшие моменты недели в КХЛ

Андрей Ефимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хитрый гол Дацюка и жесткий силовой Скотта. Лучшие моменты недели в КХЛ
Фото: ХК СКА
Самые зрелищные моменты второй недели регулярного чемпионата КХЛ.

Сокрушительный силовой Дмитрия Знахаренко

Нападающий «Слована» попал под жесткий силовой прием капитана минского «Динамо» Дмитрия Знахаренко. Форварду братиславской команды понадобилось время и помощь медперсонала, чтобы прийти в себя после мощного удара защитника минчан.


Гол Павла Турбина со своей половины

Защитник «Амура» Павел Турбин броском из своей зоны застал врасплох голкипера «Ак Барса» Эмиля Гарипова.


Сэйв Василия Кошечкина

Голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин спас команду, в последний момент сумев вынести шайбу практически с «ленточки» пустых ворот.


Хитрый гол Павла Дацюка

При игре в большинстве нападающий СКА Павел Дацюк определенно удивил голкипера нижегородского «Торпедо» Станислава Галимова.


Рекорд «Салавата Юлаева»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» в матче с «Сочи» установили рекорд Континентальной хоккейной лиги, забросив за два периода 10 шайб в ворота соперника. 13 шайб, в общей сложности заброшенные обеими командами за первые 40 минут встречи, стали еще одним рекордом лиги.


Фантастический проход Лукаса Лессио

Красивой получилась победная шайба форварда рижского «Динамо» Лукаса Лессио, совершившего проход через всю площадку и обыгравшего по ходу трех игроков и вратаря «Югры» Владислава Фокина.


Жесткий силовой Грега Скотта

Нападающий ЦСКА Грег Скотт провел мощный силовой прием против форварда «Авангарда» Валентина Пьянова. К счастью, для последнего все обошлось без последствий.


Грубость Максима Чудинова

Защитник СКА Максим Чудинов в первом периоде встречи против «Торпедо» был удален до конца матча за удар в голову нападающему соперника Вячеславу Кулемину.


Ошибка Карла Столлери и первая шайба Евгения Артюхина за «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Евгений Артюхин отметился заброшенной шайбой в матче с рижскими одноклубниками. 34-летний форвард воспользовался ошибкой канадского защитника рижан Карла Столлери и хладнокровно переиграл голкипера Джастина Питерса.


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