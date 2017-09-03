Хитрый гол Дацюка и жесткий силовой Скотта. Лучшие моменты недели в КХЛ

Сокрушительный силовой Дмитрия Знахаренко

Нападающий «Слована» попал под жесткий силовой прием капитана минского «Динамо» Дмитрия Знахаренко. Форварду братиславской команды понадобилось время и помощь медперсонала, чтобы прийти в себя после мощного удара защитника минчан.





Гол Павла Турбина со своей половины

Защитник «Амура» Павел Турбин броском из своей зоны застал врасплох голкипера «Ак Барса» Эмиля Гарипова.

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Сэйв Василия Кошечкина

Голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин спас команду, в последний момент сумев вынести шайбу практически с «ленточки» пустых ворот.

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Хитрый гол Павла Дацюка

При игре в большинстве нападающий СКА Павел Дацюк определенно удивил голкипера нижегородского «Торпедо» Станислава Галимова.

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Рекорд «Салавата Юлаева»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» в матче с «Сочи» установили рекорд Континентальной хоккейной лиги, забросив за два периода 10 шайб в ворота соперника. 13 шайб, в общей сложности заброшенные обеими командами за первые 40 минут встречи, стали еще одним рекордом лиги.

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Фантастический проход Лукаса Лессио

Красивой получилась победная шайба форварда рижского «Динамо» Лукаса Лессио, совершившего проход через всю площадку и обыгравшего по ходу трех игроков и вратаря «Югры» Владислава Фокина.

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Жесткий силовой Грега Скотта

Нападающий ЦСКА Грег Скотт провел мощный силовой прием против форварда «Авангарда» Валентина Пьянова. К счастью, для последнего все обошлось без последствий.

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Грубость Максима Чудинова

Защитник СКА Максим Чудинов в первом периоде встречи против «Торпедо» был удален до конца матча за удар в голову нападающему соперника Вячеславу Кулемину.

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Ошибка Карла Столлери и первая шайба Евгения Артюхина за «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Евгений Артюхин отметился заброшенной шайбой в матче с рижскими одноклубниками. 34-летний форвард воспользовался ошибкой канадского защитника рижан Карла Столлери и хладнокровно переиграл голкипера Джастина Питерса.