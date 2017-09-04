Чемпионы побеждают как угодно – не 3:0 так 3:2

Финальный матч ЧЕ-2017 Россия - Германия получился захватывающим и растянулся на все пять партий. Тем ценнее победа нашей команды!

В Москве было начало первого ночи (на теннисном корте в Нью-Йорке грустная Мария Шарапова как раз пожимала руку сопернице после поражения на US Open), когда в польском Кракове начался последний, золотой сет чемпионата Европы по волейболу. Сборная России, до финала громившая всех без разбора и выигравшая пять матчей с общим счетом 15:0, наконец-то встретила достойного противника.

РАССЫПАВШЕЕСЯ МОГУЩЕСТВО

У немцев поражений не было тоже, хотя им пришлось провести куда больше сетов, а в субботнем полуфинале с Сербией - отыгрываться со счета 0:2. Однако именно им в итоге удалось сделать то, чего не могли добиться их предшественники: сбить своими подачами сборную России со стабильного приема.

И вся прежняя «непробиваемость» команды Сергея Шляпникова сразу куда-то подевалась. Нет приема - значит, нет нормальной «доводки» до связующего, а без нее нет атаки «первым темпом» в центре сетки. Капитану сборной Сергею Гранкину оставалось «как получится» пасовать на края, где немцы встречали наших высоченным двойным, а то и тройным блоком.

Надолго потерялся лидер российских атак Максим Михайлов. Да и остальные забивали в лучшем случае через раз. Правда, рассыпаться всерьез игра россиян стала во второй партии, когда в запасе у них уже имелась первая. Но от этого было не сильно легче. Оказалось, наша команда может не просто проигрывать, а проигрывать много: в четвертом сете доходило до «-9».

ВОЗРОЖДЕНИЕ НА ТАЙ-БРЕЙКЕ

Шляпников не бездействовал и делал много замен. Всего в финале он задействовал 12 игроков из 14. Но перед тай-брейком было не очень понятно: кто в нем будет играть? А уж когда соперник повел со счетом 5:2…

Тут надо пояснить, что сборная Германии - это не бельгийские «выскочки», доставшиеся нашим в 1/2. Бронзовый призер последнего чемпионата мира, регулярный четвертьфиналист ЧЕ. А их лидер Георги Гроцер колотит по мячу с такой силой и на такой высоте, что остается только разводить руками. И все же волейбольная Германия - далеко не футбольная. Так пройти весь чемпионат и в конце проиграть такому сопернику - вариант «обиднее не бывает»…

Не «не бывает» - а «не будет»! Уж не знаю, что произошло при счете 2:5 в пятой партии, но за какую-то пару розыгрышей та, непробиваемая «команда 15:0» вдруг чудесным образом воскресла. И не какими-то частями, а целиком!

Пошел прием, пошел «первый темп» (пасовал в последнем сете не Гранкин, а Александр Бутько), пошла защита, стали сериями забивать с краев Михайлов, Волков и Клюка. А российский блок в концовке финала вообще взял и закрыл самого Гроцера.

Тот ничего не мог понять: как же так, у меня вот только что все «летело»? У меня же должно «лететь», я же, доннер-р-р-веттер-р-р, Гр-р-роцер-р-р! А тут ударил - вернули обратно в пол, ударил еще - смягчили и добили, попробовал по рукам - аут. Черт знает что, безобразие, я жаловаться буду.

ПОЧЕРК ШЛЯПНИКОВА

Жаловаться Гроцеру было некому. Да к тому же и поздно. При счете 14:12 в пользу сборной России Шляпников по традиции выпустил на подачу Максима Жигалова. Тот угодил в сетку, но в следующем розыгрыше наши шанса не упустили: Михайлов «зарядил» по блоку так, что мяч улетел куда-то далеко-далеко - и все бросились обниматься. Есть золото!

Между прочим, оно у нас - второе за три последних ЧЕ, хотя до 2013-го Россия вообще никогда не была чемпионом Европы. И четыре года назад в Копенгагене на верхней ступени пьедестала стояли лишь четверо из нынешнего состава: Артем Вольвич, «глубокий» запасной Андрей Ащев и «вездесущие» Михайлов с Гранкиным. А все остальные - новые люди. Включая Шляпникова, который принял команду в феврале этого года, но уже успел дать ей очень немало.

Прежде всего - игровую дисциплину и максимальное внимание к компонентам, которые в нашем волейболе традиционно не очень в чести: приему и защите. Сергею Шляпникову - 56 лет. Он из Ярославля, где потратил (и тратит) массу лет и сил на подъем местного волейбола. Также многократно руководил сборными младших возрастов и выигрывал с ними как европейские, так и мировые титулы. А теперь вот выиграл и «взрослый».

MVP МИХАЙЛОВ И СУМАСШЕДШИЙ ВОЛКОВ

У России есть не просто золото ЧЕ, а нечто большее: интересный тренер и перспективная команда. Ее душой я бы назвал 22-летнего доигровщика Дмитрия Волкова - пожалуй, единственного, кому удалось отыграть финал в Кракове без серьезных провалов. Нет, Волкова тоже закрывали, он тоже ошибался, но рук не опускал ни на секунду. Наоборот, фирменно-эмоциональной реакцией на каждый эпизод старался всякий раз «завести» себя, партнеров - и ведь в конце концов «завел»! Вполне возможно, что именно Волков своими сумасшедшими прыжками-криками разбудил сборную в пятой партии.

Выдай наши в воскресенье «очередные 3:0», это было бы круто математически, но это было бы «не то». Зато сейчас - после настоящего, упорнейшего финала - мы знаем: у российской команды есть не только стиль и мастерство, но еще и характер.

Титул MVP чемпионата отдали Михайлову. Волков с Гранкиным попали в символическую сборную турнира. А мы, радуясь красивой победе, должны помнить: главные испытания у этой команды еще впереди. Через год - чемпионат мира в Болгарии и Италии, где за медали надо будет бороться с соперниками совсем другого уровня - вроде США и, конечно, Бразилии. Так уж получилось, что самые сильные на данный момент волейбольные сборные планеты представляют не Европу.

Хотя почему бы кому-то это не изменить?..