«Кто-то хотел развалить клуб». Воронин – о лучшем «Динамо», Украине и «Спартаке»

Экс-нападающий сборной Украины и московского «Динамо» Андрей Воронин в интервью «Советскому спорту» рассказал о перспективах нынешней сборной Украины, шансах «Спартака» против «Ливерпуля», в котором когда-то сам Воронин играл, и о том «Динамо», которое могло замахнуться на чемпионство.

«ШЕВЧЕНКО ПРАВ, ЧТО ПОЗВАЛ ПОМОЩНИКОВ ИНОСТРАНЦЕВ»

- На Украине довольны результатами сборной? Команда идет второй в непростой группе, где есть хорваты, исландцы и турки.

- Не стоит забывать, что полтора года назад пришел новый тренер, много новых футболистов появилось за этот цикл. И если брать не отдельные игры, а отборочный цикл полностью, то он пока идет по плану. Фаворитами группы были хорваты, а за второе место ожидалось, что будут биться три команды, то, что в принципе сейчас и происходит. Следующая игра с исландцами, гораздо важнее, чем игра с турками. Если Украина хочет зацепиться за чемпионат мира и реально выйти в финальную стадию, необходимо побеждать.

- Андрей Шевченко, не имея тренерского опыта, возглавляет сборную. Насколько его кандидатура оправдана?

- Возьмите Гвардиолу, он взял «Барселону» не имея большого тренерского опыта, если я не ошибаюсь. В итоге - сколько титулов он выиграл за пять лет! Поэтому в данном случае тренерский опыт не играет роли. Можно тренировать 20 лет и у тебя не будет никаких результатов. У Шевченко есть большой авторитет - и это очень важно. Он много сделал не только для украинского, но и для мирового футбола. Когда-то надо начинать, и я хочу сказать, начал он довольно грамотно, позвав двух помощников иностранцев-профессионалов. И за такой короткий промежуток времени, команда начала показывать отличные результаты. Чем больше ребята будут вместе играть, тем лучше будет смотреться и игра, и картинка.

- Вы упомянули двух помощников, Рауля Рианчо и Мауро Тассотти. Многие эксперты считают, что именно они тренирую сборную, а Шевченко выполняет больше представительские функции. Согласны?

- Мне тяжело об этом говорить, потому что я не владею информацией, кто конкретно и чем занимается. Единственно, я точно знаю, что последнее слово за Андреем и он формирует состав, он главный тренер и вся ответственность лежит на нем. То, что он взял в тренерский штаб данных людей, говорит о том, что он им доверяет. Тассотти, насколько мне известно, он знает еще с тех времен, когда играл за «Милан». Даже если есть коллегиальные решения по тем или иным вопросам – это тоже хорошо, в спорах, как говорится, рождается истина. Пока этот триумвират работает и это здорово. А кто там какие функции выполняет, это, если честно, меня мало волнует. Мне нужен результат, и я вижу, что он есть.

- Сегодняшняя сборная Украины по уровню сильно отличается от той, в которой играли вы?

- Произошла смена поколений, она всегда и везде проходит болезненно. Я не беру Германию, потому что там смена поколений идет незаметно и непонятно, кто хуже, кто лучше, они при любом случае все выиграют. А в остальных командах почти всегда смена поколений сопровождается низкими результатами. У многих футболистов нет игровой практики, это тоже отражается на форме отдельных кандидатов. Чемпионат Украины еще пять лет назад был гораздо сильнее, сегодняшний уровень - совершенно другой. Раньше «Динамо» Киев, «Шахтер», «Металлист», «Днепр» играли кто в Лиге чемпионов, кто в Лиге Европы - и добивались результатов, игроки набирались опыта. И, конечно же, любому тренеру хочется, чтобы его футболисты играли в топовых чемпионатах, чтобы всегда был костяк сборной. В итоге Шевченко как раз и добивается этого.

- Кого бы из этой сборной вы отметили? Помимо Ярмоленко.

- Мне бы не хотелось сейчас говорить, что кто-то может играть на высоком уровне, а кто-то – нет. Мне всегда нравился защитник Ракицкий. Я считаю, он мог бы заиграть в любом сильном чемпионате, если бы захотел. У него - хорошая левая, видение поля, первые пас. Если не ошибаюсь, у него были варианты уехать в большой чемпионат, но его либо не отпускали, либо он сам этого не хотел. Еще, например, Гармаш. У него были травмы, которые отталкивали его назад. Но когда он в форме, то ничуть не уступает сильным европейским футболистам. Тот же Хачериди при всех проблемах в «Динамо» остается стабильным игроком. Так что качественных ребят полно, но они в Европе не играют. Их либо не зовут, либо они туда ехать вовсе не хотят.

- Учитывая обстановку в мире, возможен ли бойкот сборной Украины ЧМ-2018?

- Я, честно говоря, даже не хочу об этом думать. Спорт и политика не должны пересекаться. Футбол ведь наоборот должен примирять людей. Что будет – не знаю, и будет ли. Президент федерации футбола Украины и главный тренер сборной говорили, что задача одна – попасть на чемпионат мира. И пусть команда, дай бог, туда попадет, а потом уже будут приниматься какие-то решения.

«ЛЕВАНДОВСКИ ЗАРАБАТЫВАЛ МЕНЬШЕ, ЧЕМ НАШИ СКАМЕЕЧНИКИ»

- Ярмоленко перешел в дортмундскую «Боруссию». Готовы дать Андрею пару уроков немецкого?

- Я всегда готов ему помочь. Прекрасно понимаю, что такое приехать в другую страну, не зная языка и менталитета здешних людей: сам был в этой шкуре. Одно дело, когда ты внутри Украины меняешь клубы, тебя все знают, нет проблем с коммуникацией. А тут совсем иначе. Когда Коноплянка переезжал в бундеслигу, был с ним на контакте. Мы и сейчас видимся, он в Дюссельдорфе живет.

- Коноплянка играет в «Шальке», Ярмоленко теперь в «Боруссии». Это два непримиримых соперника.

- Думаю, будет интересно! Уверен, Андрей впишется в немецкий футбол. Он уже свой уровень в «Динамо» и сборной показал. Не надо из кожи вон лезть и показывать что-то невероятное. Важно сохранить тот высокий уровень, который у него уже имеется. Немецкий чемпионат - не украинский. Да и от других топовых он отличается. Он наиболее жесткий, атлетичный. На первых порах может быть нелегко, но Андрей хотел этого. Наконец-то он сделал правильный выбор, уехал в Европу в том возрасте, когда это просто обязательно. Любой нормальный футболист об этом мечтает. Когда он выйдет на поле «Вестфалленштадиона» при поддержке 80 тысяч болельщиков, он сразу все поймет.

- Вы давно в Германии. Расскажите, есть ли там интерес к российским игрокам?

- Если есть интерес к сербам, полякам, румынам, болгарам, то почему нет к российским? Проблема лишь одна – наши – российские и украинские футболисты – хотят много денег, их агенты хотят много денег, их клубы хотят много денег. Та же Польша - в пример. Вспомните, за какие копейки Левандовски перешел в «Боруссию», и сколько он там зарабатывал, забивая по четыре гола «Реалу». А зарабатывал он тогда меньше, чем наши скамеечники. Сейчас за многих футболистов все решают агенты: что им делать, куда переходить и сколько получать. Любой агент же смотри на себя и считает, сколько он заработает со сделки.

- В России бытует мнение, что лучшим нашим игрокам следовало уезжать в Европу. Тем более перед ЧМ.

- Я, слава богу, отыграл почти всю карьеру в Европе и ни о чем не жалею. И каждый квалифицированный игрок должен прочувствовать, что настоящий футбол – именно там.

«КЛОПП – МОЙ ХОРОШИЙ ДРУГ»

- Вы играли за «Ливерпуль». Сейчас следите за клубом? Им играть против «Спартака».

- Слежу. В том числе потому, что команду тренирует Юрген Клопп, мой хороший друг. Мы играли вместе, он меня даже тренировал. Юрген всегда мечтал работать в АПЛ. Если сравнивать «Спартак» с «Ливерпулем»… Не вижу вообще никаких шансов у москвичей, за счет чего они будут обыгрывать англичан. «Спартаку» сейчас не везет в чемпионате, они потеряли много очков. В любом случае, рад, что красно-белые в Лиге чемпионов. Постоянно говорю Саше Самедову, что за него очень рад, за команду. Это большое событие для клуба.

- Как вам группа «Спартака»? Помимо «Ливерпуля» есть «Севилья» и «Марибор».

- Важно лицо не потерять. Квартет не такой уж и сильный. В первую очередь нужно обратить внимание на себя, на свое состояние.

- Вообще следите за российским футболом?

- Если есть время, ключевые матчи обязательно смотрю.

«КОМУ-ТО НЕ НРАВИЛОСЬ, ЧТО «ДИНАМО» ИГРАЛО ХОРОШО»

- Вы полюбились многим болельщикам «Динамо», клуб вернулся в РФПЛ. Следите?

- Насколько я знаю, последние три года у клуба большие финансовые проблемы. И то, что в прессе появляются слова игроков о невыплаченных премиальных за прошлый сезон, только доказывают это. В «Динамо» много молодежи, состав в принципе не изменился после выхода в премьер-лигу. А в ФНЛ другой футбол, там необходимы другие качества, другой уровень. Главная задача – закончить сезон в серединке таблицы. Конечно, хочется, чтобы команда боролась за еврокубки. Тем более, в следующем году должен открыться обновленный стадион.

- Приедете на открытие?

- Я не знаю, пока меня никто не приглашал. Как мы с «Динамо» расстались, так с клубом никакого контакта и не было.

- Что не получилось у команды в сезоне-2011/12? Начинали очень хорошо.

- У меня, да и не только у меня, было впечатление, что была какая-то команда - развалить «Динамо». Это, в принципе, «классно» и получилось. С того момента началось падение клуба, и закончилось все большими долгами и вылетом в первую лигу.

- Спустя годы, можете рассказать о конфликте с Сергеем Силкиным?

- Никаких недоразумений. На каком-то этапе просто кто-то был не сильно рад, что мы так хорошо и красиво играли. Силкина же в принципе команда сделала главным тренером, когда он были исполняющим обязанности. Команда за него стояла, билась. Мы ходили к руководству и просили его оставить, чтобы не тратили сумасшедшие деньги на приглашение иностранца. Потом Силкин стал тренером и решил, что команда ему больше не нужна. И тех, кто за него бился, потихоньку начали вырезать из состава. Это жизнь, так бывает.

- Не могло же отношение к лидерам поменяться на ровном месте.

- Понятно, что просто так ничего не бывает. Поэтому причин всех изменений никто, кроме Силкина и тогдашнего руководства не знает. Просто были моменты, я не хочу о них публично говорить, которые мне были вообще непонятны. Нормальный человек такие решения принимать ну просто не может. Это необъяснимо.

- Была ли возможность вернуться в структуру «Динамо»?

- Когда я уходил, все мосты уже были сожжены. Всю правду говорить не буду, но я не мог оставаться там. Потому что некоторые люди не хотели, чтобы я оставался даже в пределах города. В клубе были какие-то свои движения. Люди за счет футбола продвигали что-то свое.

- Каких воспоминаний о «Динамо» больше: положительных или отрицательных?

- Конечно хороших! Это опыт, какой бы он не был. У меня очень много друзей появилось с того момента, мы до сих пор общаемся с Самедовым, Колодиным, Епуряну и многими другими ребятами. С Кокориным иСмоловым связь тоже поддерживаю постоянно. Да и не только с футбольными людьми я там подружился. У меня и у супруги много подруг появилось тогда, до сих пор они общаются и встречаются, ездят друг к другу в гости.