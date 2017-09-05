К дерби готовы! ЦСКА уверенно обыграл «Югру»

Армейцы без Кирилла Капризова провели лучший домашний матч на старте сезона и во всеоружии подходят к дерби и «Динамо», которое состоится в пятницу.

ГДЕ КАПРИЗОВ?

– Почему без замен играет Капризов? – этот ставший дежурным вопрос главному тренеру ЦСКА Игорю Никитину задают на каждой пресс-конференции после домашних матчей армейцев.

– Да потому что он у нас «лимитчик», 1997 года рождения, мы обязаны его ставить, - как показалось, раздраженно ответил наставник после воскресной победы над «Сибирью» (3:1).

Никитин уважил просьбу журналистов и на матче с «Югрой» дал Кириллу Капризову выходной. А вместе с ним и защитнику Никите Нестерову. Обнулив таким образом список незаменимых в своей команде на старте сезона. «Лимитчик» же обнаружился в лице защитника Артема Чмыхова. Он прославился два года назад, поколотив на предсезонном Кубке мэра заслуженного ветерана «Витязя» Максима Афиногенова.

Напомним, именно Капризов открывал счет в последних матчах с «Авангардом» и «Сибирью».

Кто-то даже пошутил: мол, Никитин уважил своего коллегу Игоря Захаркина. Ему наверняка было б больно смотреть на восходящую звезду, которую в прошлом сезоне в Уфе зажег именно он. Захаркин не жалел хвалебных эпитетов в адрес Капризова, считая, что у него устойчивый иммунитет к звездной болезни.

ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА

Теперь уважаемый профессор работает с командой, решающий весьма скромную задачу – пробиться в плей-офф. А это другой коленкор. После домашних поражений от «Спартака» (2:6) и рижского «Динамо» (2:3) Захаркин пребывал в отчаянии.

– Мы переживаем трудные времена, – признался тренер.

Однако победы в Подольске и Братиславе подняли ему и команде настроение.

– У нас вполне боеспособный состав, способный решить задачу, – заявил один из руководителей клуба.

Теперь в составе нашлось место легионерам. В последний момент подписали опытного снайпера Максима Пестушко. Рассчитывает Захаркин и на «высокий хоккейный интеллект» (цитирую тренера) чемпиона мира-2009 Антона Курьянова.

Пост номер один доверен Илье Проскурякову, дважды приходившему в ЦСКА, но так и не закрепившемуся в армейской команде. Если поймает кураж – становится стеной, пробить которую архисложно.

Однако на этот раз Проскуряков был далек от образца надежности. Да и шайбы хозяева забрасывали с изяществом. Константин Окулов и Антон Бурдасов – на МХАТовской паузе. Михаил Григоренко – сочным броском в одно касание. 3:0 – к 15-й минуте. Захаркин застыл в позе вождя пролетариата, указывающего на «11 часов», но вскоре успокоился.

Подопечные Никитина уже приучили к тому, что вторые периоды домашних матчей проводят в режиме энергосбережения. Так было с «Авангардом» и «Сибирью». На этот раз хозяева во второй трети дважды огорчили команду Захаркина. Пятую шайбу пропустил сменщик Проскурякова Владислав Фокин.

«РЕБЯТА ЗАСЛУЖИВАЮТ ПОЛНЫХ ТРИБУН»

В оставшееся до финальной сирены время болельщики гадали-вычисляли: кто же те «недовольные» ротацией у ЦСКА, о которых вскользь упомянул модный блогер. Защитник Игорь Ожиганов? Форвард-ветеран Александр Попов? Оба пропустили матчи с Омском и Новосибирском, но оба вышли на «Югру». А Попов даже открыл личный счет голам.

Недовольной вправе считать себя вся команда и руководство клуба. 2350 зрителей – это насмешка над одним из фаворитов чемпионата. Притом что билеты на «Югру» продавали по божеским ценам – от 300 рублей. Это вам не от 1200 целковых на «Авангард». Интересно, заполнятся ли трибуны в пятницу на дерби с «Динамо». Ожидается битва. О теннисных 6:1 можно забыть. Теперь бело-голубые снимают скальпы с одного соперника за другим. Даже предоставили в Нижнем Новгороде передышку Александру Еременко, признанному лигой лучшим вратарем второй игровой недели.

– Не совсем получилась игра в обороне, – посетовал после финальной сирены Захаркин. – Пропустили легкие голы из-под ворот, накопилась усталость, но в храбрости ребят упрекнуть не могу, ложились под шайбу, когда исход был ясен.

– У нас игра в атаке получилась, забили – отсюда и такой результат, – подвел итоги матча Никитин.

– Разве приятно играть при полупустых трибунах?

– Намного приятнее при полных. Ребята этого заслуживают.

– Знаю, что за соперник ждет нас в пятницу, – сказал в раздевалке один из героев матча Михаил Григоренко. – Недавняя победа над «Динамо» 6:1 в заблуждение ни в коем случае не вводит. Даже в том матче первый период прошел тяжело, просто потом удачно забили.

– ЦСКА не затерялся бы в НХЛ?

– В отдельно взятом матче мог бы обыграть кого угодно. Но все-таки там уровень немного выше. Но КХЛ – вторая лига в мире, в этом я убедился.