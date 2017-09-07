Евгений Малкин: В этом сезоне Радулов покажет феноменальную игру!
В Москве в ЛФК ЦСКА наши звезды НХЛ Евгений Малкин и Александр Радулов провели последнюю тренировку перед вылетом в США, где через месяц стартует регулярный чемпионат лиги.
ДРУЗЬЯ-РОВЕСНИКИ ИЗ ОДНОГО ПОДЪЕЗДА
В межсезонье Евгений Малкин и Александр Радулов тренировались вместе в Москве. Неудивительно. Оба родились в июле 1986 года, играли вместе еще за молодежную сборную
России, да и в Москве друзья живут в одном подъезде. В пятницу оба улетают в
Америку.
Трехкратный обладатель Кубка
Стэнли Малкин в Питтсбург – отрабатывать свой восьмилетний контракт ($76 млн.),
который заключил в 2013 году, а Радулов в – Даллас. В этом году экс-армеец
перешел из «Монреаля» в «Старс», подписал с новым клубом соглашение на пять лет
($31,25 млн.).
«ШПАГАТЫ» МАЛКИНА
В четверг оба вышли на
последнюю в России тренировку перед вылетом в США.
На занятие Малкин приехал
один, а Радулов привез сына Макара – верхом на своей шее. В ноябре Макару
исполнится два года.
В легкоатлетическом
манеже хоккеистов встретила двукратная олимпийская чемпионка – первый
замначальника большого ЦСКА Светлана Хоркина.
– Знаешь, Женя, ни перед
кем не кланялась, а чтобы поздороваться с трехкратным обладателем Кубка Стэнли
готова перепрыгнуть через бортик, – пошутила Хоркина, завидя Малкина.
Звезды мирового спорта
обнялись. Новая встреча друзей может состояться уже за океаном. Чемпионат
мира по спортивной гимнастике пройдет Монреале (2-8 октября), куда Светлана
Хоркина планирует прилететь.
– Светлана, а ты шпагат
не разучилась делать? – с улыбкой Малкин поинтересовался у прославленной
гимнастки. – Нет? А на мои неуклюжие «шпагаты», тебе сегодня лучше не смотреть.
РАДУЛОВ РВЕТСЯ В БОЙ
Тренировка хоккеистов под
руководством известного специалиста по технической подготовке Павла Маркидана длилась почти два часа.
Малкин работал в паре с Радуловым, а тот – в специальной маске, напоминавшей
противогаз времен Первой мировой войны. Кислородное голодание во время
тренировок, по мнению знатоков, повышает выносливость спортсмена.
Маркидан так нагрузил
своих подопечных, что к концу занятия майки Малкина и Радулова были мокрыми от
пота. Тем не менее, настроение у хоккеистов было приподнятое. Радулов за
шесть недель индивидуальных тренировок в Москве набрал такую потрясающую форму,
что был готов порвать любые цепи. Причем, буквально.
Выполняя упражнение со
жгутом (имитация конькового бега с блином от штанги в руках), Радулов, кажется, даже не почувствовал, как его партнер по связке Малкин специально,
для смеха, притормозил. В итоге жгут оторвался от спины Радулова и больно
ударил Джино, скажем, по коленям, Евгению вмиг стало не до шуток.
Радулов был настолько
быстр т резок, что после тренировки исчез мгновенно вместе с сыном, а Евгений за себя и своего друга ответил на вопросы корреспондента
«Советского спорта», попутно успев раздать пару десятков автографов
легкоатлетам.
МАЛКИН: ДУМАЮ, «ПИТТСБУРГ» НЕ ОСТАНОВИТСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
– Евгений, вы
давно знакомы со Светланой Хоркиной?
– Несколько лет назад познакомились на мероприятии, посвященном спорту. Мы периодически переписываемся. Много людей на планете уважает двукратную олимпийскую чемпионку Светлану – и я не исключение. Для меня она – легенда мирового спорта. Человек – глыба.
– В межсезонье вы
готовились к сезону вместе с Радуловым. Почему?
– Мы больше 10 лет друг друга знаем. Часто общаемся. Все лето, можно сказать, вместе провели. Саша – веселый, искренний, интересный парень. Он порекомендовал мне тренера Павла Маркидана, с которым Александр готовился к прошлому сезону в НХЛ. Радулов был очень доволен результатами этой подготовки.
– Судя по тому,
как резво сегодня выполнял все упражнения Радулов, он в прекрасной форме…
– Даже не знаю, откуда у него столько энергии! В физическом плане он подготовлен к сезону просто здорово. Сильно тренировался летом, с утроенной энергией, чтобы в полной мере проявить себя в новом клубе. Думаю, в этом чемпионате Александр покажет феноменальную игру. Он невероятно мотивирован.
– А как у вас с
мотивацией после двух побед подряд в розыгрыше Кубка Стэнли?
– Моя мотивация – защитить титул. Думаю, «Питтсбург» не остановится на достигнутом. Мы хотим повторить успех. Когда ты побеждаешь в Кубке Стэнли – это придает много сил и дарит веселое, великолепное лето. Когда проигрываешь титул – лето проходит намного печальнее.
– И как вы
провели это лето?
– Оно слишком быстро пролетело…. Но было весело. С друзьями увиделся, с родителями. В Москве погода неплохая стояла, даже в Европу успели слетать. В принципе – лето было насыщенным на события. Отдохнул, поработал под началом Павла Маркидана. Впереди занятия в тренировочном лагере «Пингвинз». По моим сегодняшним ощущениям, я готов к новому сезону процентов на 70-80.
«РАДУЛОВ И МАЛКИН В РАБОТЕ НЕ ЗВЕЗДЯТ»
– Сам я воспитанник
хоккейной школы ЦСКА – рассказывает Павел Маркидан,
персональный тренер Малкина и Радулова. – Уже лет восемь работаю с
профессиональными хоккеистами... Ребята обращаются ко мне. Звонят, говорят, что
хотели бы подготовиться к началу сезона у меня. Мы общаемся, жмем руки и
начинаем работу. Саша Радулов в прошлом году готовился к сезону в «Монреале» у
меня три с половиной недели, в это межсезонье – шесть недель. С Малкиным
отработали три недели. На себя никаких лавров я не тяну, просто помогаю
хоккеистам, направляю, говорю, что и как делать.
– Если Малкин и Радулов великолепно начнут сезон
– спасибо вам за работу?
– Нельзя сказать, что это именно я подготовил Радулова или Малкина к сезону. У ребят из НХЛ основные тренировочные сборы в клубах начнутся 14-15 сентября, а «регулярка» стартует в начале октябре.
– Чем вы
занимались шесть недель с Радуловым и три недели с Малкиным?
– Проводилась комплексная работа. У нас было девять тренировок в неделю, с понедельника по субботу. В воскресенье – выходной. Получалось так, что понедельник, среда и пятница – мы работали в тренажерном зале, где у нас была тяжелая атлетика (приседания, становая тяга, жим на грудь), а вторник, четверг и суббота – мы сначала делали легкую атлетику в ЛФК ЦСКА, и после этого ехали на лед.
– Сколько стоило
сегодняшнее занятие для хоккеистов?
– Без комментариев. Могу сказать, что работа здесь стоит дешевле, в Америке.
– Когда вы
работаете со звездами хоккея и долларовыми миллионерами, не испытываете
комплексов?
– Нет. И Женя, и Саша – нормальные парни, которые не задирают подбородок. Понятно, что они звезды в НХЛ, Саша на протяжении многих лет был лучшим игроком КХЛ, за ЦСКА здорово выступал, потом в Монреале показал свой уровень. Но в работе они никогда не «звездят». Ну и я, соответственно, не тушуюсь. Сегодня Женя и Саша они работали вдвоем, а рядом с ними – малоизвестные ребята, молодые пацаны. Все между собой нормально общались.
– Вы даете
задания звездам, и они их безропотно исполняют?
– Да. Конечно, на тренировках бывают амбиции, но, на первом месте – человеческие отношения. Когда они мне уступают, когда-то я им, когда вижу, что хоккеистам тяжело.
– В общении с
Радуловым, который славен своим взрывным характером, у вас не было проблем за
эти шесть недель?
– Саша – честный и открытый человек, который постоянно находится в центре внимания. В общении с ним у меня проблем не было.
– Радулов,
судя по финальной тренировке в Москве, выглядит прекрасно подготовленным к
сезону…
– …Потому что Саша шесть недель отработал от звонка до звонка. Сейчас я его вывел на пик.
– Зачем выходить
на пик формы сейчас, когда сезон в НХЛ начнется только в октябре?
– Это фундамент, который закладывается для хорошего начала сезона. Важно, чтобы спортсмен провел весь матч на одном уровне, а не сдулся в третьем периоде. На первые три-четыре месяца этого фундамента должно быть достаточно. Потом это уже задача команды поддерживать этот уровень.
– Перед отъездом
в НХЛ Малкин с Радуловым поблагодарили вас за совместную работу?
– Конечно! Но лучше подождать со «спасибо» до конца розыгрыша Кубка Стэнли. Когда Саша Радулов этом году закончил сезон, он мне сказал, что прошлогодняя предсезонка ему очень помогла.