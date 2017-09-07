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Евгений Малкин: В этом сезоне Радулов покажет феноменальную игру!

Руслан Карманов
Руслан Карманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Малкин и Александр Радулов
Евгений Малкин и Александр РадуловФото: Gettyimages.ru

В Москве в ЛФК ЦСКА наши звезды НХЛ Евгений Малкин и Александр Радулов провели последнюю тренировку перед вылетом в США, где через месяц стартует регулярный чемпионат лиги.

ДРУЗЬЯ-РОВЕСНИКИ ИЗ ОДНОГО ПОДЪЕЗДА

В межсезонье Евгений Малкин и Александр Радулов тренировались вместе в Москве. Неудивительно. Оба родились в июле 1986 года, играли вместе еще за молодежную сборную России, да и в Москве друзья живут в одном подъезде. В пятницу оба улетают в Америку.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Малкин в Питтсбург – отрабатывать свой восьмилетний контракт ($76 млн.), который заключил в 2013 году, а Радулов в – Даллас. В этом году экс-армеец перешел из «Монреаля» в «Старс», подписал с новым клубом соглашение на пять лет ($31,25 млн.).

«ШПАГАТЫ» МАЛКИНА

Светлана Хоркина и Евгений Малкин
Светлана Хоркина и Евгений МалкинФото: «Советский спорт»

В четверг оба вышли на последнюю в России тренировку перед вылетом в США.

На занятие Малкин приехал один, а Радулов привез сына Макара – верхом на своей шее. В ноябре Макару исполнится два года.

В легкоатлетическом манеже хоккеистов встретила двукратная олимпийская чемпионка – первый замначальника большого ЦСКА Светлана Хоркина.

– Знаешь, Женя, ни перед кем не кланялась, а чтобы поздороваться с трехкратным обладателем Кубка Стэнли готова перепрыгнуть через бортик, – пошутила Хоркина, завидя Малкина.

Звезды мирового спорта обнялись. Новая встреча друзей может состояться уже за океаном. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет Монреале (2-8 октября), куда Светлана Хоркина планирует прилететь.

– Светлана, а ты шпагат не разучилась делать? – с улыбкой Малкин поинтересовался у прославленной гимнастки. – Нет? А на мои неуклюжие «шпагаты», тебе сегодня лучше не смотреть.

РАДУЛОВ РВЕТСЯ В БОЙ

Фото: «Советский спорт»

Тренировка хоккеистов под руководством известного специалиста по технической подготовке Павла Маркидана длилась почти два часа. Малкин работал в паре с Радуловым, а тот – в специальной маске, напоминавшей противогаз времен Первой мировой войны. Кислородное голодание во время тренировок, по мнению знатоков, повышает выносливость спортсмена.

Маркидан так нагрузил своих подопечных, что к концу занятия майки Малкина и Радулова были мокрыми от пота. Тем не менее, настроение у хоккеистов было приподнятое. Радулов за шесть недель индивидуальных тренировок в Москве набрал такую потрясающую форму, что был готов порвать любые цепи. Причем, буквально.

Выполняя упражнение со жгутом (имитация конькового бега с блином от штанги в руках), Радулов, кажется, даже не почувствовал, как его партнер по связке Малкин специально, для смеха, притормозил. В итоге жгут оторвался от спины Радулова и больно ударил Джино, скажем, по коленям, Евгению вмиг стало не до шуток.

Радулов был настолько быстр т резок, что после тренировки исчез мгновенно вместе с сыном, а Евгений за себя и своего друга ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта», попутно успев раздать пару десятков автографов легкоатлетам.

МАЛКИН: ДУМАЮ, «ПИТТСБУРГ» НЕ ОСТАНОВИТСЯ НА ДОСТИГНУТОМ

– Евгений, вы давно знакомы со Светланой Хоркиной?
– Несколько лет назад познакомились на мероприятии, посвященном спорту. Мы периодически переписываемся. Много людей на планете уважает двукратную олимпийскую чемпионку Светлану – и я не исключение. Для меня она – легенда мирового спорта. Человек – глыба.

– В межсезонье вы готовились к сезону вместе с Радуловым. Почему?
– Мы больше 10 лет друг друга знаем. Часто общаемся. Все лето, можно сказать, вместе провели. Саша – веселый, искренний, интересный парень. Он порекомендовал мне тренера Павла Маркидана, с которым Александр готовился к прошлому сезону в НХЛ. Радулов был очень доволен результатами этой подготовки.

– Судя по тому, как резво сегодня выполнял все упражнения Радулов, он в прекрасной форме…
– Даже не знаю, откуда у него столько энергии! В физическом плане он подготовлен к сезону просто здорово. Сильно тренировался летом, с утроенной энергией, чтобы в полной мере проявить себя в новом клубе. Думаю, в этом чемпионате Александр покажет феноменальную игру. Он невероятно мотивирован.

– А как у вас с мотивацией после двух побед подряд в розыгрыше Кубка Стэнли?
– Моя мотивация – защитить титул. Думаю, «Питтсбург» не остановится на достигнутом. Мы хотим повторить успех. Когда ты побеждаешь в Кубке Стэнли – это придает много сил и дарит веселое, великолепное лето. Когда проигрываешь титул – лето проходит намного печальнее.

– И как вы провели это лето?
– Оно слишком быстро пролетело…. Но было весело. С друзьями увиделся, с родителями. В Москве погода неплохая стояла, даже в Европу успели слетать. В принципе – лето было насыщенным на события. Отдохнул, поработал под началом Павла Маркидана. Впереди занятия в тренировочном лагере «Пингвинз». По моим сегодняшним ощущениям, я готов к новому сезону процентов на 70-80.

Павел Маркидан
Павел МаркиданФото: «Советский спорт»

«РАДУЛОВ И МАЛКИН В РАБОТЕ НЕ ЗВЕЗДЯТ»

– Сам я воспитанник хоккейной школы ЦСКА – рассказывает Павел Маркидан, персональный тренер Малкина и Радулова. – Уже лет восемь работаю с профессиональными хоккеистами... Ребята обращаются ко мне. Звонят, говорят, что хотели бы подготовиться к началу сезона у меня. Мы общаемся, жмем руки и начинаем работу. Саша Радулов в прошлом году готовился к сезону в «Монреале» у меня три с половиной недели, в это межсезонье – шесть недель. С Малкиным отработали три недели. На себя никаких лавров я не тяну, просто помогаю хоккеистам, направляю, говорю, что и как делать.

– Если Малкин и Радулов великолепно начнут сезон – спасибо вам за работу?
– Нельзя сказать, что это именно я подготовил Радулова или Малкина к сезону. У ребят из НХЛ основные тренировочные сборы в клубах начнутся 14-15 сентября, а «регулярка» стартует в начале октябре.

– Чем вы занимались шесть недель с Радуловым и три недели с Малкиным?
– Проводилась комплексная работа. У нас было девять тренировок в неделю, с понедельника по субботу. В воскресенье – выходной. Получалось так, что понедельник, среда и пятница – мы работали в тренажерном зале, где у нас была тяжелая атлетика (приседания, становая тяга, жим на грудь), а вторник, четверг и суббота – мы сначала делали легкую атлетику в ЛФК ЦСКА, и после этого ехали на лед.

– Сколько стоило сегодняшнее занятие для хоккеистов?
– Без комментариев. Могу сказать, что работа здесь стоит дешевле, в Америке.

– Когда вы работаете со звездами хоккея и долларовыми миллионерами, не испытываете комплексов?
– Нет. И Женя, и Саша – нормальные парни, которые не задирают подбородок. Понятно, что они звезды в НХЛ, Саша на протяжении многих лет был лучшим игроком КХЛ, за ЦСКА здорово выступал, потом в Монреале показал свой уровень. Но в работе они никогда не «звездят». Ну и я, соответственно, не тушуюсь. Сегодня Женя и Саша они работали вдвоем, а рядом с ними – малоизвестные ребята, молодые пацаны. Все между собой нормально общались.

– Вы даете задания звездам, и они их безропотно исполняют?
– Да. Конечно, на тренировках бывают амбиции, но, на первом месте – человеческие отношения. Когда они мне уступают, когда-то я им, когда вижу, что хоккеистам тяжело.

– В общении с Радуловым, который славен своим взрывным характером, у вас не было проблем за эти шесть недель?
– Саша – честный и открытый человек, который постоянно находится в центре внимания. В общении с ним у меня проблем не было.

– Радулов, судя по финальной тренировке в Москве, выглядит прекрасно подготовленным к сезону…
– …Потому что Саша шесть недель отработал от звонка до звонка. Сейчас я его вывел на пик.

– Зачем выходить на пик формы сейчас, когда сезон в НХЛ начнется только в октябре?
– Это фундамент, который закладывается для хорошего начала сезона. Важно, чтобы спортсмен провел весь матч на одном уровне, а не сдулся в третьем периоде. На первые три-четыре месяца этого фундамента должно быть достаточно. Потом это уже задача команды поддерживать этот уровень.

– Перед отъездом в НХЛ Малкин с Радуловым поблагодарили вас за совместную работу?
– Конечно! Но лучше подождать со «спасибо» до конца розыгрыша Кубка Стэнли. Когда Саша Радулов этом году закончил сезон, он мне сказал, что прошлогодняя предсезонка ему очень помогла. 

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