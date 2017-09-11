Воспитанник «Барселоны» затмил Промеса! Пять лучших игроков 9-го тура РФПЛ

«Советский спорт» выделяет лучших игроков 9-го тура РФПЛ.

5. Андрей ЛУНЕВ, вратарь

Команда: «Зенит»

Чем запомнился: в поединке с «Динамо» (0:0) играл уверенно как на линии, так и на выходах.

Динамовцы в очередном туре стреляли очень метко, хоть и редко. Чего только стоит удар Панченко в первом тайме, когда Андрей Лунев перевел мяч в перекладину! Эпизод был для голкипера сложным. Во-первых, Панченко пробил очень сильно. Во-вторых, в штрафной площади «Зенита» скопились почти все игроки, что усложняло задачу голкиперу. Но он показал, что с реакцией у него все в порядке. В начале матча Лунев справился с сильным ударом Бечирая из-за пределов штрафной, грамотно отведя мяч в сторону.

Не менее важно для «Зенита», что Лунев сразу трижды классно сыграл на выходах. Особенно прекрасен был его бросок на мяч после передачи с фланга Терехова в первой половине встречи. Опоздай голкипер на секунду - и первым на мяче мог оказаться Бечирай. Но Лунев вовремя ускорился и кулаками выбил мяч. Превосходно в этом эпизоде было все - и принятие решение, и ускорение голкипера.

Скриншот: «Матч ТВ».

Матч с «Динамо» стал для Лунева шестым в текущем сезоне чемпионата России. Больше него на ноль не сыграл никто. Рекорд турнира принадлежит Сергею Овчинникову - в 2002 году он провел 20 сухих матчей в составе «Локо». Правда, один из них выходил за рамки регулярного чемпионата и пришелся на золотой поединок с ЦСКА.

4. Куинси ПРОМЕС, нападающий

Команда: «Спартак»

Чем запомнился: забил единственный гол в ворота «Рубина» (1:0).

В матче с «Рубином» «Спартак» нанес восемь ударов. К пяти из них оказался причастен Промес - дважды он сам угрожал воротам Сергея Рыжикова, трижды выводил на удар партнеров. Это лучшие показатели в матче. Каждый момент мог закончиться голом - чего только стоят удары Луиса Адриано из убойных позиций! Но товарищи голландца его передачи в голы конвертировать не смогли. Зато один из ударов Промеса завершился голом.

Интересно, что из всех игравших с первых минут спартаковцев, Промес продемонстрировал лучшую точность передач - 86,7%. Невероятный показатель для игрока с атакующим акцентом.

Как и в матче против «СКА-Хабаровска», с «Рубином» Промес играл на позиции второго нападающего в схеме 3-5-2.Здесь он наиболее опасен, так как играет максимально близко к чужим воротам. Стоило ошибиться Сигурдссону с выбором позиции, как Куинси тут же этим воспользовался. С фланга к воротам нужно еще прорваться.

В игре Промеса на позиции второго нападающего есть и другой плюс. Играя вторым форвардом, Промес не только может превратить в голевой шанс любое свидание с мячом, но и сохраняет свежесть до конца игры. Отсюда ему не нужно добегать до своей штрафной при позиционных атаках соперника. В игре с «Рубином» Куинси все опасные моменты у чужих ворот создал после перерыва.

3. Лука ДЖОРДЖЕВИЧ, нападающий

Команда: «Арсенал»

Чем запомнился: сделал дубль в игре с «Ростовом» (2:2).

Забил два мяча команде, которая еще не пропускала с игры! Показал высокую эффективность - из трех ударов голевыми стали два. По сути, выжал максим из минимума. Хорошая черта для нападающего команды, главной целью которой является сохранение прописки в премьер-лиге. Голы вышли похожими друг на друга - дважды ударом в касание Джорджевич замкнул передачи Альвареса, в одном эпизоде ногой, в другом головой.

В активе Джорджевича в нынешнем розыгрыше национального чемпионата уже три гола - также он поразил ворота «Ахмата» (2:1). Его аренда из «Зенита» в «Арсенал» на данный момент себя оправдывает.

2. Самба СОУ, полузащитник

Команда: «Динамо»

Чем запомнился: не позволил футболистам «Зенита» (0:0) развернуться в центре поля.

Малиец хозяйничал в центре поля. По данным WhoScored, сразу семь раз срывал атаки «Зенита» путем отбора - больше всех в матче. Трижды при этом хавбек сохранял мяч у себя. Также Самба стал лучшим футболистом поединка по перехватам - шесть. Четырежды Соу выигрывал борьбу в воздухе. И это тоже лучший результат.

На этом можно бы и остановиться. Но будет преступлением не отметить игру Самба в атаке. Он стал лидером по количеству передач среди полевых футболистов «Динамо» - 30. И показал самую высокую точность в команде - 86,7%.Один раз даже вывел партнера на удар. Настоящая находка «Динамо». Для тех, кто не в курсе: этим летом Самба Соу перебрался в «Динамо» из турецкого «Кайсериспора».

Больше всего в матче с «Зенитом» Самба Соу впечатлил чтением игры - он умудрялся видеть одновременно и происходящее перед собой, и за собой, ловко мотая головой. Блестящее ориентирование в пространстве позволяло полузащитнику занимать максимально выгодную позицию.

Скриншот: «Матч ТВ».

1. Виктор АЛЬВАРЕС, защитник

Команда: «Арсенал»

Чем запомнился: сделал две голевые передачи в игре с «Ростовом» (2:2).

Тульский «Арсенал» сделал невозможное - стал первый командой в этом сезоне, которая забила «Ростову» с игры! Причем туляки разразились сразу двумя мячами. Оба гола организовал левый защитник Виктор Альварес. В «Арсенал» он перебрался этим летом из «Эспаньола» в качестве свободного агента. Но самая известная страница в его биографии не эта команда, а «Барселона» - он провел шесть лет в молодежной системе-сине-гранатовых!

В последние годы Альваресу не везло. В чемпионате Испании-2013/14 он сыграл за «Эспаньол» лишь семь матчей - в мае предыдущего сезона у него было выявлено сердечно-сосудистое заболевание, которое потребовало время на восстановление. Придя в себя, он вернулся в основную обойму. Но прошлым летом его опять подкосило - в июле на одной из предсезонных тренировок он травмировал колено, опять надолго оказавшись вне игры. В примере-2016/17 он провел на поле всего четыре игры. Не будь у него этих страниц в биографии, в России он бы не оказался.

Альвареса отличает футбольное мышление. Показателен первый гол «Арсенала» - увидев, что фланг закрыт партнером, Альварес выполнил забегание к штрафной и предложил себя под передачу. Об атаке он думал постоянно - из 52 передач 20 испанец сделал в последнюю треть поля. Во многом желанием обострять игру вызвана не самая выдающаяся точность передач - 67,6%. Но две голевые передачи гораздо важнее это статистики.