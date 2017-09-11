«Латыши вообще не матерятся!» Забавный разговор Знарка с коллегой из Латвии
Тренеры СКА и «Лады»
обсудили странный эпизод с удалением Новотны и не менее странную фразу Знарка
про «относиться к СКА попроще».
Олегу Знарку все комфортнее на пресс-конференциях. После
победы над «Ладой» он вступил в разговор даже без традиционного представления и
просьбы сказать что-то об игре. Смотрелось очень органично и душевно.
– Два периода бились и пластались, а в третьем – уж извините
– не смогли, – признался Артис Аболс.
– Очень здорово стоял Лазушка, – Знарок сделал комплимент
вратарю Александру Лазушину, с которым знаком по «Динамо». – Моментов было
много, в третьем периоде мы их реализовали.
– В чем причина такой
большой разницы между количеством бросков и числом заброшенных шайб у СКА?
– У нас не первый раз такое. Нужно относиться к шансам более профессионально – или как это сказать? В некоторых моментах не повезло, шайба по ленточке каталась, пришлось отыгрываться. Что тоже неплохо: такие матчи закаляют команду.
– Артис, за что вас
удалили? – максимально конкретный вопрос про эпизод из третьего периода,
когда главному тренеру «Лады» дали две минуты за недисциплинированное
поведение. Аболс явно был недоволен решение удалить Иржи Новотны на четыре
минуты.
– А это к судье вопрос, за что! Я его спросил, ничего обидного, матного, оскорбляющего я не говорил, – латвийский тренер вроде бы начал заводиться, но понял, что рядом с ним друг Олег и ни одного арбитра, поэтому быстро успокоился. – Я спросил: как Плотников мог оказаться на льду сразу, если ему разбили лицо? А он меня удалил.
Иржи Новотны: СКА уже надоел так побеждать. За что мне дали четыре минуты?
Объяснение Аболса прозвучало слегка наивно, но Артис точно
имел право на такой вопрос к судье. Эпизод действительно мало кто понял: по
повтору сложилось впечатление, что, во-первых, фолил не Новотны. Во-вторых, фол
не тянул на двойной малый – потому что Плотников правда даже не ушел со льда, а
сразу вышел на реализацию большинства.
– Вы смеялись после
удаления. Это потому что удалили Новотны вместо Кириллова?
– Как? – не сразу понял Аболс, хотя в лицо Плотникова действительно прилетела клюшка именно Алексея Кириллова, а отправленного на четыре минуты Новотны. – Они оба были рядом, это непринципиально.
– Олег Знарок после
матча с «Северсталью» призвал всех относиться попроще к матчам против СКА. Вы
отнеслись?
– Конечно, просто. А как иначе?
– Ну ты молодец, блин, – даже Знарку понравился этот
сарказм. – Латыши вообще не матерятся!
– Артис, но даже если
не четыре минуты, малый штраф-то был, игра высоко поднятой клюшкой – его СКА и
реализовал! – Павел Дацюк вписался в первую половину 2+2.
– Вы меня в чем хотите убедить? – не сдавался Аболс. – Что ему [Плотникову] разбили лицо, а он все равно может играть?
– Олег Валерьевич, вы
могли бы пояснить эту тему с «попроще»? Кажется, не все к ней правильно
отнеслись.
– Не мог бы. Наверное, я на эмоциях это сказал. Сейчас не могу это объяснить, – загадочно ушел от ответа главный тренер СКА. Видимо, чтобы на эмоциях от новой победы снова не сказать ничего странного.