«Латыши вообще не матерятся!» Забавный разговор Знарка с коллегой из Латвии

Тренеры СКА и «Лады» обсудили странный эпизод с удалением Новотны и не менее странную фразу Знарка про «относиться к СКА попроще».

Олегу Знарку все комфортнее на пресс-конференциях. После победы над «Ладой» он вступил в разговор даже без традиционного представления и просьбы сказать что-то об игре. Смотрелось очень органично и душевно.

– Два периода бились и пластались, а в третьем – уж извините – не смогли, – признался Артис Аболс.

– Очень здорово стоял Лазушка, – Знарок сделал комплимент вратарю Александру Лазушину, с которым знаком по «Динамо». – Моментов было много, в третьем периоде мы их реализовали.

– В чем причина такой большой разницы между количеством бросков и числом заброшенных шайб у СКА?

– У нас не первый раз такое. Нужно относиться к шансам более профессионально – или как это сказать? В некоторых моментах не повезло, шайба по ленточке каталась, пришлось отыгрываться. Что тоже неплохо: такие матчи закаляют команду.

– Артис, за что вас удалили? – максимально конкретный вопрос про эпизод из третьего периода, когда главному тренеру «Лады» дали две минуты за недисциплинированное поведение. Аболс явно был недоволен решение удалить Иржи Новотны на четыре минуты.

– А это к судье вопрос, за что! Я его спросил, ничего обидного, матного, оскорбляющего я не говорил, – латвийский тренер вроде бы начал заводиться, но понял, что рядом с ним друг Олег и ни одного арбитра, поэтому быстро успокоился. – Я спросил: как Плотников мог оказаться на льду сразу, если ему разбили лицо? А он меня удалил.

Иржи Новотны: СКА уже надоел так побеждать. За что мне дали четыре минуты?

Объяснение Аболса прозвучало слегка наивно, но Артис точно имел право на такой вопрос к судье. Эпизод действительно мало кто понял: по повтору сложилось впечатление, что, во-первых, фолил не Новотны. Во-вторых, фол не тянул на двойной малый – потому что Плотников правда даже не ушел со льда, а сразу вышел на реализацию большинства.

– Вы смеялись после удаления. Это потому что удалили Новотны вместо Кириллова?

– Как? – не сразу понял Аболс, хотя в лицо Плотникова действительно прилетела клюшка именно Алексея Кириллова, а отправленного на четыре минуты Новотны. – Они оба были рядом, это непринципиально.

– Олег Знарок после матча с «Северсталью» призвал всех относиться попроще к матчам против СКА. Вы отнеслись?

– Конечно, просто. А как иначе?

– Ну ты молодец, блин, – даже Знарку понравился этот сарказм. – Латыши вообще не матерятся!

– Артис, но даже если не четыре минуты, малый штраф-то был, игра высоко поднятой клюшкой – его СКА и реализовал! – Павел Дацюк вписался в первую половину 2+2.

– Вы меня в чем хотите убедить? – не сдавался Аболс. – Что ему [Плотникову] разбили лицо, а он все равно может играть?

– Олег Валерьевич, вы могли бы пояснить эту тему с «попроще»? Кажется, не все к ней правильно отнеслись.

– Не мог бы. Наверное, я на эмоциях это сказал. Сейчас не могу это объяснить, – загадочно ушел от ответа главный тренер СКА. Видимо, чтобы на эмоциях от новой победы снова не сказать ничего странного.



